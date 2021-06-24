تعرف على جوائر مسابقة كلية الآداب جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب

تنظم إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، مسابقة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بالكلية حول التميز فى تحقيق أقصى فائدة من منصة التعليم الإلكتروني blackboard.

شروط المسابقة

أولا - أعضاء هيئة التدريس

١- وضع إطار عام توصيف للمقرر ، موضحا الأهداف والوحدات الدراسية والتقييم وغيرها .

٢- تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاح على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمقررات الدراسية لعضو هيئة التدريس .

٣- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية و تسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الانترنت.

٤-حداثة المحتوى التعليمي المتاح وسياسة واضحة للتحديث .

٥- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال فترة الأسبوع .

انيا - طلاب الليسانس

١- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد

٢- اقتراح الأفكار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها .

٣- المشاركة في تدريب الأقران ومتابعة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهذا النشاط



ثالثا - طلاب الدراسات العليا

١- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد

٢- اقتراح الأفكار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها .

٣- المشاركة فى تدريب الأقران ومتابعة عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة لهذا النشاط

رابعا- إداري متميز له إسهامات إيجابية

١- تقديم الدعم الفني لكافة أطراف العملية التعليمية المشاركة فى المنصة

٢- اقتراح لوحات إرشاديه مساعده لكافة أطراف العملية التعليمية

٣- التدخل فى حل بعض المشاكل التي قد تواجه أطراف العملية التعليمية

٤- تيسير التدريب ورفع قدرات ومهارات أطراف العملية التعليمية المشاركة في المنصة .



كيف يتم التقديم بالمسابقة



يتم التقدم للاشتراك فى المسابقة لوحدة ضمان الجودة بالكلية من خلال اللينكات الآتية:

الطلاب

أعضاء هيئة التدريس

الإداريين



جوائز المسابقة

أعضاء هيئة التدريس

المركز الاول : 6000 جنيه

المركز الثانى : 5000 جنيه

المركز الثالث : 4000 جنيه

طلاب الليسانس

المركز الاول : 4000 جنيه

المرك الثانى : 2500 جنيه

المركز الثالث : 1500 جنيه

طلاب الدراسات العليا

المركز الاول : 2000 جنيه

المركز الثانى 1000 جنيه

المركز الثالث : 1000 جنيه