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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على جوائر مسابقة كلية الآداب جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، مسابقة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بالكلية حول التميز فى تحقيق أقصى فائدة من منصة التعليم الإلكتروني blackboard.

 

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شروط المسابقة
أولا - أعضاء هيئة التدريس
١- وضع إطار عام توصيف للمقرر ، موضحا الأهداف والوحدات الدراسية والتقييم وغيرها .

٢- تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاح على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمقررات الدراسية لعضو هيئة التدريس .

٣- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية و تسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الانترنت.

٤-حداثة المحتوى التعليمي المتاح وسياسة واضحة للتحديث .

٥- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال فترة الأسبوع .
انيا - طلاب الليسانس
١- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد

٢- اقتراح الأفكار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها .

٣- المشاركة في تدريب الأقران ومتابعة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهذا النشاط


ثالثا - طلاب الدراسات العليا
١- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد

٢- اقتراح الأفكار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها .

٣- المشاركة فى تدريب الأقران ومتابعة عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة لهذا النشاط

رابعا-  إداري متميز له إسهامات إيجابية
١- تقديم الدعم الفني لكافة أطراف العملية التعليمية المشاركة فى المنصة

٢- اقتراح لوحات إرشاديه مساعده لكافة أطراف العملية التعليمية

٣- التدخل فى حل بعض المشاكل التي قد تواجه أطراف العملية التعليمية

٤- تيسير التدريب ورفع قدرات ومهارات أطراف العملية التعليمية المشاركة في المنصة .


كيف يتم  التقديم بالمسابقة


يتم التقدم للاشتراك فى المسابقة لوحدة ضمان الجودة بالكلية  من خلال اللينكات الآتية:

الطلاب
أعضاء هيئة التدريس
الإداريين
 

جوائز المسابقة 
أعضاء هيئة التدريس 
المركز الاول : 6000 جنيه 
المركز الثانى : 5000 جنيه 
المركز الثالث : 4000 جنيه

طلاب الليسانس 
المركز الاول : 4000 جنيه
المرك الثانى : 2500 جنيه 
المركز الثالث : 1500 جنيه

طلاب الدراسات العليا 
المركز الاول : 2000 جنيه 
المركز الثانى 1000 جنيه 
المركز الثالث : 1000 جنيه

جامعة القاهرة العملية التعليمية كلية الاداب كلية الآداب بجامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس منصة التعليم الالكتروني

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