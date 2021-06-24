تعرف على جوائر مسابقة كلية الآداب جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب
تنظم إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، مسابقة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بالكلية حول التميز فى تحقيق أقصى فائدة من منصة التعليم الإلكتروني blackboard.
شروط المسابقة
أولا - أعضاء هيئة التدريس
١- وضع إطار عام توصيف للمقرر ، موضحا الأهداف والوحدات الدراسية والتقييم وغيرها .
٢- تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاح على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمقررات الدراسية لعضو هيئة التدريس .
٣- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية و تسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الانترنت.
٤-حداثة المحتوى التعليمي المتاح وسياسة واضحة للتحديث .
٥- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال فترة الأسبوع .
انيا - طلاب الليسانس
١- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد
٢- اقتراح الأفكار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها .
٣- المشاركة في تدريب الأقران ومتابعة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهذا النشاط
ثالثا - طلاب الدراسات العليا
١- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد
٢- اقتراح الأفكار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها .
٣- المشاركة فى تدريب الأقران ومتابعة عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة لهذا النشاط
رابعا- إداري متميز له إسهامات إيجابية
١- تقديم الدعم الفني لكافة أطراف العملية التعليمية المشاركة فى المنصة
٢- اقتراح لوحات إرشاديه مساعده لكافة أطراف العملية التعليمية
٣- التدخل فى حل بعض المشاكل التي قد تواجه أطراف العملية التعليمية
٤- تيسير التدريب ورفع قدرات ومهارات أطراف العملية التعليمية المشاركة في المنصة .
كيف يتم التقديم بالمسابقة
يتم التقدم للاشتراك فى المسابقة لوحدة ضمان الجودة بالكلية من خلال اللينكات الآتية:
الطلاب
أعضاء هيئة التدريس
الإداريين
جوائز المسابقة
أعضاء هيئة التدريس
المركز الاول : 6000 جنيه
المركز الثانى : 5000 جنيه
المركز الثالث : 4000 جنيه
طلاب الليسانس
المركز الاول : 4000 جنيه
المرك الثانى : 2500 جنيه
المركز الثالث : 1500 جنيه
طلاب الدراسات العليا
المركز الاول : 2000 جنيه
المركز الثانى 1000 جنيه
المركز الثالث : 1000 جنيه