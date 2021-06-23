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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكوى إلى القنصلية أعادتها .. نبيلة مكرم تروي قصة طفلة مصرية في إيطاليا

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

روت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تفاصيل إعادة بنت مصرية مقيمة في إيطاليا لمصر.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن الفتاة المصرية كانت مقيمة في إيطاليا، وتم إيداعها إحدى دور الرعاية بعد وفاة والدتها في سن الـ4.


وأضافت  السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنه كانت تلك الفتاة تعيش في إيطاليا مع والدتها التي توفيت وعمر الطفلة 4 سنوات فدخلت إحدى دور الرعاية في روما، متابعة أنه لم يسأل عنها أحد لسنوات طويلة، حتى وصلت شكوى من عائلة الطفلة إلى القنصلية المصرية وكان عمر الفتاة قد وصل إلى التاسعة.


وتابعت  السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن: "بنت مصرية ولا بد أن تعود لبلدها، والأمر لم يكن سهلا وفي غاية الصعوبة، وهذا الأمر شعور إنساني حقيقي، وكنت سعيدة جدا بيها وحافظت على نفسها، وكانت الفتاة مبسوطة لما لقيتها".
 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٧ يوليو المقبل، بالتعاون مع "ويل سبرينج" المتخصصة في إعداد المعسكرات.

 

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بأن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.

 

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد إعداد ٤ معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

للتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم الواتساب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني:
‏   https://bit.ly/3dyYP6H

وكانت أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأسبوع الثاني لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ يوليو ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" لإقامة معسكرات رياضية.

وشمل المعسكرات تقديم محاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.


والجدير بالذكر أن وزيرة الهجرة كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مع شركة "ويل سبرينج" يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم.

من جانبه أوضح خالد فوزي، مدير شركة "ويل سبرينج"، أن الشركة تعي أهمية الشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك لابد من العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدًا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات مما يؤدي إليّ بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.

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