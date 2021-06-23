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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من فوق السفينة.. كواليس المواجهة بين المدمرة البريطانية والمقاتلات الروسية|شاهد

صدى البلد

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل القرم.

وقالت وسائل الإعلام إن مقاتلة روسية قصفت مسار المدمرة البريطانية "HMS Defender" احترازيًا في البحر الأسود لتحذيرها وإبعادها.

وفي أعقاب انتهاك المدمرة البريطانية الحدود البحرية الروسية في البحر الأسود، عرض مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، جوناثان بيل، الذي كان على متن السفينة الحربية البريطانية في ذلك الوقت، تفاصيل الحادث.

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 كواليس المواجهة بين المدمرة البريطانية والمقاتلات الروسية

 

وقال إن طائرات حربية روسية متعددة حلقت بالسفينة وأنه سمع إطلاق نار.

"كانت هناك تحذيرات من قبل سفن خفر السواحل الروسية، وبالفعل سمعنا إطلاق نار، نعتقد أنه كان من مسافة بعيدة".

ومع ذلك، أصر بيل على أن السفينة واصلت رحلتها "في حدود 12 ميلًا تقريبًا من شبه جزيرة القرم ولم تنحرف عن مسارها.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن سفينة HMS Defender دخلت 3 كيلومترات في المياه الإقليمية الروسية في منطقة كيب فيولنت وأن السفينة تجاهلت التحذير من استخدام القوة المميتة إذا انتهكت حدود روسيا.

وقالت الوزارة أيضًا إن سفينة دورية حدودية أطلقت بعد ذلك طلقات تحذيرية، ونفذت طائرة هجومية من طراز (سوخوي 24إم) "عملية قصف تحذيري"، مع تضافر جهود "أسطول البحر الأسود وقوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي" مما دفع البريطانيين سفينة لمغادرة المياه الإقليمية لروسيا.

ومع ذلك، زعمت وزارة الدفاع البريطانية أنه لم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية على HMS Defender وأن ما قامت به السفينة كان مجرد مرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية وفقًا للقانون الدولي.

وقالت الوزارة على تويتر: "نعتقد أن الروس كانوا يجرون تدريبات على نيران المدفعية في البحر الأسود وقدموا للمجتمع البحري تحذيرات مسبقة بشأن نشاطهم. لم يتم توجيه أي طلقات على HMS Defender ولا ندرك الادعاء القائل بإلقاء قنابل في طريقها".
 

بريطانيا روسيا مدمرة بريطانية البحر الأسود القرم أوكرانيا الدفاع الروسية

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