انتداب خبراء المعمل الجنائي..النيابة تبدأ التحقيق في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، حيث قررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته.

وكلفت النيابة رجال الأدلة الجنائية بكتابة تقرير واف حول الخسائر التي خلفها الحريق وعدد الملفات في الطوابق الثلاثة "البدروم وارضي واول علوي" كما طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

وكشفت المعاينات الأولية لموقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة عن استمرار اشتعال بعض الأجزاء في المبنى لوجود "كونتنرات" مليئة بالأوراق في المبنى لا تزال النار تلتهمها

وأضافت المعاينة أن المبنى يقع على مساحة ألف و500 متر، عبارة عن بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر.

والتهمت النيران غالبية الأوراق بالطوابق جميعها حيث نشب حريق بجزء من كل طابق ومازالت عمليات مكافحة النيران مستمرة في الاجزاء المشتعلة

وسيطرت ١٦ سيارة إطفاء ولانش من قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بمبنى أرشيف مجلس الدولة بالجيزة بعد قرابة ٣ ساعات من اندلاعه.

واستعانت قوات الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بدعم من سيارات الإطفاء ليصل عددها إلى ١٦ بالاضافة الى لانش من قوات الإنقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من موقع الحريق لسهولة ملء سيارات الإطفاء بالمياه.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات اطفاء الحريق.

والتهمت النيران الطابقين الأرضي والأول حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة لوجود كميات من الأوراق حيث تم الاستعانة بسيارة إطفاء أخرى ليصل العدد إلى ٦ سيارات إطفاء.



وبدأت عصر اليوم الأربعاء قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بجوار السفارة السعودية بشارع أحمد نسيم بالجيزة.

وانتقلت عدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى الجيزة وتبين أنه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

وأشارت مصادر إلى أن الحريق لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي وإنما نشب بمبنى أرشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع أحمد نسيم.