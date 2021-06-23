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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مستوصف طبي في سوهاج للعمل بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

غلق مستوصف طبي في
غلق مستوصف طبي في سوهاج

أغلقت إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بتوجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، وبإشراف محمد عساف القائم بأعمال مدير العلاج الحر بالتعاون مع جهاز حماية المُستهلك والرقابة التجارية، مستوصفا طبيا يعمل دون ترخيص وبه عيادات ومعمل وبعض الأدوية لعدم الالتزام بتطبيق بروتوكول مكافحة عدوى فيروس كورونا المُستجد.

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كانت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمود فهمي منصور، نقيب النقابة الفرعية، قد تقدمت إلى اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، بطلب لإطلاق اسماء شهداء الجيش الأبيض من الأطباء في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا على بعض المدارس والشوارع، تخليدًا لذكرى شهداء الجيش الأبيض من الأطباء الذين قدموا حياتهم في الحرب ضد الوباء العالمي لخدمة الوطن والمواطنين.

 

وجاء نص الطلب الذي تقدمت به نقابة الأطباء الفرعية بسوهاج كالأتي:"يتقدم مجلس نقابة أطباء سوهاج لسيادتكم بأطيب التمنيات والتحيات لما تقومون به من أعمال عظيمة وإنجازات لخدمة مواطني سوهاج ونشكر سيادتكم على المجهودات العظيمة في التصدي لجائحة كورونا المُستجدة خلال العام والنصف السابقين وموازرة الفريق الطبي في هذه الحرب".

 

وتابعت نقابة الأطباء الفرعية بسوهاج:"ونرجو من سيادتكم التكرم بإطلاق اسماء شهداء الأطباء في الحرب ضد جائحة كورونا على بعض المدارس والشوارع في محافظة سوهاج تخليدًا لذكرى من قدموا حياتهم في الحرب ضد الوباء أسوة ببعض المحافظات الأخرى".

 

خطة تنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة

على جانب أخر ناقش اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في اجتماعه مع أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة المقترحة لتنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور محمود عنبر استشاري البنك الدولي، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية المحلية بالوزارة، ونجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

 

وأكد محافظ سوهاج في بداية الاجتماع على أهمية الدور الحيوي والمؤثر لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيدا بالجهد المبذول والتعاون المثمر من جميع مسئولي برنامج التنمية المحلية مع المحافظة، والعمل المستمر لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي.

 

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في "المواقف والسويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، وأماكن الانتظار، والإعلانات"، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، خاصة بعد الانتهاء من التدفقات المالية من برنامج التنمية المحلية، وذلك في ضوء توصيات ورشة العمل التي عقدها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، بمشاركة كافة الجهات المعنية والإدارات ذات الصلة بالموارد المالية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.



ولفت "الفقي" إلى ضرورة متابعة تنفيذ برنامج تنمية وتطوير الموارد المحلية، والإشراف على اللجان الفرعية لكل مورد، مؤكدًا على دعم توجهات الدولة لتعزيز وتنمية الموارد المالية للمحافظات وخاصة محافظة سوهاج، موجهًا بتدريب رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية التابعة من أجل تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة.

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