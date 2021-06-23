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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نانسي عجرم تطرح برومو أغنية جايه معاك ..فيديو

الفنانة نانسى عجرم
الفنانة نانسى عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم ، برومو اغنية “جايه معاك” من الألبوم الجديد “ nancy10 ” وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم،  قد أحيت حفلًا غنائيا  في القاهرة وشاركت جمهورها بعدة صور من الحفل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي  فيديو لنانسي عجرم من الحفل، وتقوم فيه الفنانة بالاعتذار للجمهور قبل غنائها إحدى أغنياتها بسبب تغير صوتها قائلة إنها تُعاني من مرض الأنفلونزا.

 

ومازحت نانسي عجرم الجمهور قائلة: "لست مصابة بفيروس كورونا المستجد وأجريت تحليل pcr وكانت نتيجته سلبية".

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حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في القاهرة.

فستان نانسي عجرم في حفل القاهرة 


تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة عصرية بسيطة للغاية، وارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.

 

كما تميز فستان نانسي عجرم بشق من جانب كشف عن ساقيها، انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات واعتمدت على البساطة والأناقة وعدم المبالغة.

 

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية مما كشف عن جمالها.

 

وروجت الفنانة نانسى عجرم ، لأغنيتها الجديدة “ مشكلتك الوحيدة ” من ألبوم Nancy 10 ، وذلك من خلال طرحها جزءا من الاغنية عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وطرحت الفنانة نانسي عجرم، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "حبك بيقوي" عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

وتقول كلمات الأغنية: “ حبّك بيقوى مع الأيام .. حبّيت خلاص مش عايزة كلام ..وحياة هوانا حبّك أمانة .. ماقدرش أخونها ولو بكلام .. الحب بينّا بقالو زمان .. وبيقوى فينا حبيبي كمان .. في القلب ساكن في كل الأماكن .. أنا وانت لينا حبيبي مكان”.

وحياة هوانا حبّك أمانة .. ماقدرش أخونها ولو بكلام .. أنا عايشة عمري عشان أرضيك .. وفحضني ليلة كمان خليك .. قرّب شويا خوفك عليَّ .. خلاني أخاف يا حبيبي عليك".

 

“حبك بيقوي” كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب.

نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم جايه معاك nancy10 مشكلتك الوحيدة فستان نانسي عجرم

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