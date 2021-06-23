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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 1870 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 344799 حالة.

كما سجلت الصحة الكويتية  1681 حالة شفاء، و6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات في العناية المركزة إلى 259 حالة.

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كما أصدرت لجنة مراقبة تنفيذ اشتراطات مكافحة فيروس كورونا في الكويت قرار منع دخول غير المطعمين ضد فيرس كورونا من دخول المجمعات التجارية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.


وأعلن نائب رئيس اللجنة أحمد المنفوحي أن الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية ستقوم بالتواجد عند مداخل المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات النسائية والرجالية لمتابعة تنفيذ القرار.

ومن جهته أعلن مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة الكويتية أحمد الغريب إن الادارة قامت بتفعيل تطبيق برنامج (مناعة) للتسهيل على المواطن والمقيم الاطلاع على أخذ اللقاح المعتمد في الكويت سواء جرعة واحدة أو جرعتين.


وقال الغريب إن "هناك ثلاث فئات مسجلة في تطبيق مناعة الأول باللون الأخضر لكل من تلقى جرعتين من اللقاح ومضى عليه 14 يوما والفئة الثانية باللون الاصفر لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح أو كان عنده إصابة بفيروس كورونا ومضى عليه 10 أيام بعد الإصابة لمدة 90 يوما أما الفئة الثالثة فهي باللون الأحمر لكل من لم يتلق اللقاح أو عنده إصابة بفيروس كورونا.

الكويت فيروس كورونا حالات وفاة كورونا الكويت الصحة الكويتية

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