تشكيل المجر أمام ألمانيا .. يورو 2020

أعلن الإيطالي ماركو روسي، المدير الفني لمنتخب المجر،تشكيل فريقه لمواجهة ألمانيا، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل المجر أمام ألمانيا في يورو 2020

في حراسة المرمى: بيتر جولاتشي

خط الدفاع: أتيلا فيولا- أتيلا سالاي- ويلي أوربان- أندري بوتكا- لويك نيجو

خط الوسط: أندري شيفر- آدم ناجي- لازلو كلينهايزلر

خط الهجوم: آدلام سالاي- رولاند سالاي

تشكيل ألمانيا أمام المجر في يورو 2020

وضم تشكيل منتخب ألمانينا لمواجهة المجر كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أنطونيو روديجير- ماتياس جينتر- ماتس هوميلز

وسط الملعب: يوزوا كيميتش - توني كروس- توماس مولر- روبن جوسينس

الهجوم: سيرجي جنابري - ليروي ساني - كاي هافرتز.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية.

ويتواجد المنتخب الألماني في المركزالثاني برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب المجري في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.