تشكيل المجر أمام ألمانيا .. يورو 2020
أعلن الإيطالي ماركو روسي، المدير الفني لمنتخب المجر،تشكيل فريقه لمواجهة ألمانيا، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.
تشكيل المجر أمام ألمانيا في يورو 2020
في حراسة المرمى: بيتر جولاتشي
خط الدفاع: أتيلا فيولا- أتيلا سالاي- ويلي أوربان- أندري بوتكا- لويك نيجو
خط الوسط: أندري شيفر- آدم ناجي- لازلو كلينهايزلر
خط الهجوم: آدلام سالاي- رولاند سالاي
تشكيل ألمانيا أمام المجر في يورو 2020
وضم تشكيل منتخب ألمانينا لمواجهة المجر كل من:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: أنطونيو روديجير- ماتياس جينتر- ماتس هوميلز
وسط الملعب: يوزوا كيميتش - توني كروس- توماس مولر- روبن جوسينس
الهجوم: سيرجي جنابري - ليروي ساني - كاي هافرتز.
وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية.
ويتواجد المنتخب الألماني في المركزالثاني برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب المجري في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.