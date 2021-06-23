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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل المجر أمام ألمانيا .. يورو 2020

صدى البلد

أعلن الإيطالي ماركو روسي، المدير الفني لمنتخب المجر،تشكيل فريقه لمواجهة ألمانيا، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل المجر أمام ألمانيا في يورو 2020

في حراسة المرمى: بيتر جولاتشي

خط الدفاع: أتيلا فيولا- أتيلا سالاي- ويلي أوربان- أندري بوتكا- لويك نيجو

خط الوسط: أندري شيفر- آدم ناجي- لازلو كلينهايزلر

خط الهجوم: آدلام سالاي- رولاند سالاي

تشكيل ألمانيا أمام المجر في يورو 2020

وضم تشكيل منتخب ألمانينا لمواجهة المجر كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أنطونيو روديجير- ماتياس جينتر- ماتس هوميلز

وسط الملعب: يوزوا كيميتش - توني كروس- توماس مولر- روبن جوسينس

الهجوم: سيرجي جنابري - ليروي ساني - كاي هافرتز.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية.

ويتواجد المنتخب الألماني في المركزالثاني برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب المجري في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

يورو 2020 المانيا منتخب المجر كأس الأمم الأوروبية كأس الأمم

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