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رئيس التحرير
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برلمان

مصر الحديثة: ثورة 30 يونيو نسفت مخططات اختطاف الدولة المصرية

الدكتور وليد دعبس
الدكتور وليد دعبس

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة ، أن ثورة 30 يونيو نسفت مخططات اختطاف الدولة المصرية من أيدي الإرهاب، موضحا أن هذه الثورة التاريخية أكدت للعالم كله أن مصر لا يمكن لأي جماعة أن تختطفها ولو بمساعدة ودعم من أنظمة ودول خارجية.

 

نتائج ثورة 30 يونيو

وأوضح دعبس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن من تحويل موقف الدول التي وقفت ضد مصر، إلى مؤيدة للرؤية المصرية خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وأن مصر الآن تحتل مكانة كبيرة سياسيا واقتصادية ودبلوماسياً والجميع يري تأثير مصر الكبير فيما يتعلق بقضايا المنطقة.

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وأشار رئيس مصر الحديثة، إلي أن 30 يونيو ثورة تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ البشرية، وتأكد للعالم كله أنها ثورة شعبية حيث خرجت الملايين إلى الميادين في ربوع مصر لتعلن تمردها ضد الجماعة ولحكم المرشد واقصاء محمد مرسي.

 

وأضاف الدكتور وليد دعبس، أن  الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة رسموا خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية من إحتلال جماعة الإخوان الإرهابية لتعود مصر لدورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا هدف له سوى بناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية والحديثة القائمة على احترام الدستور والقانون وتعطي فرص واسعة لتمكين المرأة والشباب وتحاول أن تبني اقتصاد قوي قائم علي توطين الصناعة في مصر.

ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الحديثة الإرهاب الدولة المصرية

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