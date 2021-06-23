أوس أوس يعلن عن أول عمل غنائي.. فيديو

أعلن الفنان محمد أسامة الشهير ب “أوس أوس” عن صدور أول عمل غنائي له.

و نشر أوس أوس فيديو من أغنيته القادمة، وكتب أوس أوس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا :"الحان وتوزيع : احمد طارق يحي، كلمات واخراج : محمد المحمدي دعواتكم".



وكان الفنان اوس اوس اعلن عن رحيل ابنه مؤكدا على أن حالة الوفاة كانت طبيعية وذلك بعد أن خرجت عديد من الأقاويل حول طبيعة الوفاة مرددين أنه سقط أرضا وتارة أخرى سقط من البلكونة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان اوس اوس مسرحية "صباحية مباركة" ، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،



المسرحية تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.



يذكر أن الفنانة روجينا وجّهت الشكر للفنان محمد اسامة الشهير بـ أوس أوس ، بعد ظهوره كيف شرف بالحلقة الأولى لمسلسل بنت السلطان



ونشرت روجينا صورة أوس أوس من المسلسل وعلقت قائلة: "أخويا وصديقى واجدع الناس نورتنا فى مسلسل