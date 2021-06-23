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وزير النقل في زيارة مفاجئة لمحطة مصر| عقوبات مغلظة ضد موظفين وكمسارية بـ السكة الحديد.. وتعهد بتصعيد الشباب

كامل الوزير - وزير
كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير:
 التحقيق بسبب دخول عدد كبير من الركاب المحطة بدون تذاكر

عدم قيام كمسارية أحد قطارات خط  القاهرة/  كفر الشيخ بتحصيل عدد كبير من التذاكر

 نهيب بالركاب ضرورة الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر خارج المحطة 

 تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة الفترة المقبلة

 

قام  الفريق مهندس كامل الوزير -  وزير النقل بجولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم وذلك لمتابعة انتظام حركة القطارات وسير العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة.

تفقد  الوزير  الساحة الخارجية وأرصفة المحطة وشبابيك التذاكر وتلاحظ  للوزير خلال جولته دخول عدد من الركاب بدون تذاكر للمحطة  كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم  من عدم قيام الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة/ كفر الشيخ بتحصيل التذاكر من الركاب.

وهو ما أكد الوزير معه أن السماح بدخول الركاب بدون تذاكر وعدم تحصيل قيمة التذكرة يعد نوعاً من أنواع الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب المصري الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام.

 ووجه الوزير بتحويل كافة المتسببين في الحالتين للتحقيق الفوري وتغليظ العقوبات مشيراً إلى أنه لا مكان لمتخاذل أو مقصر ويجب أن يكون التطهير مواكبا لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها.

مشددا على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون  بدون تذكرة و حوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وكذلك ضرورة الإسراع في  تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، وحيث  سيتم  البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

وتهيب وزارة النقل بجمهور الركاب ضرورة الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر الموجودة خارج المحطة لعدم تعرضهم لدفع غرامة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

كما شدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وضرورة تأدية كل موظف بالسكة الحديد المهام الموكلة إليه بأعلى درجات الانضباط.

مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددا كبيرا من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة كما أكد الوزير ان الفترة القادمة ستشهد تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة بعد تأهيلهم التأهيل المناسب.

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