حياة كريمة.. القباج: "التضامن" لا تعمل منفردة وتتعاون مع مختلف الوزرات

هنأت الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أن هذه الأيام نتذكرها بكل فخر وعزة.



وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أن مبادرة حياة كريمة تشمل مناحي مختلفة وليس فقط تطور القرى المصرية لكن لها جوانب أخرى ثقافية وتوفير فرص عمل التي من شأنها في النهاية تحسين مستوى معيشة المواطن في هذه القرى.

وأكد وزير التضامن الاجتماعي، أن من ضمن أهداف المبادرة أيضا احترام الاختلاف وحقوق المرأة وكل ملفات التنمية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع جميع الوزرات والهيئات المعنية.

وتابعت الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن هناك شبكة من التحركات الوزارية المختلفة في هذا الأمر، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل منفردة وتعمل بالتعاون مع مختلف الوزرات.

وأكملت الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أنه نطور منظومة ربط شبكي من خلال منظومة الكترونية بهد التنمية المتكاملة وأضم للوزارات المجتمع المدني القوي المساند بقوة للدولة في الأزمات والطوارئ.

مبادرة حياة كريمة

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وفي نفس الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية ومباني ومنشآت جامعة الوادى الجديد لـ 3 شركات بالوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد أنه تم تسليم العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل ، وثائق التأمين على الحياة ، والتى قامت الوزارة باستخراجها لتلك الفئة ، لتأمينها ضد حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه .

وقال مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد: إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسو تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.

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