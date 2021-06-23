أحمد موسى: مصر فرضت إرادتها بعدم وجود مرتزقة على الأراضى الليبية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر فرضت إرادتها؛ بعدم وجود مرتزقة على الأراضي الليبية، وكشف أن الإخوان والمرتزقة والغرياني أطلقوا فتاوى مدفوعة الأجر بشأن بقاء مرتزقة أردوغان في ليبيا.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العالم يرفض وجود المرتزقة فى ليبيا، ولكن أردوغان يريد البقاء فيها.



ولفت إلى أن الكل مع اجراء الانتخابات فى ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، دون تأجيل.

وأكد موسى أن دول العالم شاركت فى مؤتمر برلين 2، موضحًا أن المؤتمر هزيمة قاسية لـ تركيا، فجميع الدول اتفقت على خروج القوات الأجنبية ومرتزقة أردوغان رئيس تركيا من ليبيا، ما يؤكد أن الصوت الليبي أصبح واحدا، ويتحدث بلغة واحدة، والعالم بالكامل يتحدث عن ليبيا.

ولفت أحمد موسي، إلى أن المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 6-6-2020، هو الذى تم اليوم، وأن الجديد فقط فى مؤتمر اليوم، هو الانتخابات.

وعقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع برلين الثاني حول ليبيا، عددا من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في مؤتمر برلين 2 والمسئولين الدوليين الذين تواجدوا لبحث الملف الليبي ودارت موضوعات المباحثات حول ملفات العلاقات الثنائية مع مصر والقضية الليبية محور الاجتماع وكذا ملف سد النهضة.

وزير الخارجية

وفي مستهل زيارته لـ برلين ومشاركته بمؤتمر برلين 2، التقى وزير الخارجية، صباح اليوم الأربعاء 23 يونيو الجاري، مع يان هاكر مُستشار الأمن القومي الألماني، وذلك على هامش اجتماع برلين الوزاري حول ليبيا والذي تستضيفه برلين اليوم، وقد ناقشا التطورات على الساحة الليبية والقضايا المطروحة أمام الاجتماع ولا سيما الاستحقاقات الرئيسية المُتعلقة بعقد الانتخابات في ديسمبر القادم، فضلاً عن مسألة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير شكري ناقش كذلك مع المسؤول الألماني تطورات قضية سد النهضة والجهود المصرية الهادفة إلى التوصل لاتفاق قانوني مٌلزم لمعالجة هذا الموضوع وما تواجهه من صعوبات، وتطرقا إلى القضية الفلسطينية وضرورة بذل المساعي للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع.

كما تطرق الوزير شكري إلى الأوضاع في غزة وحرص مصر على إعادة إعمار القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي ختام اللقاء، ذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري تباحث مع "هاكر" حول العلاقات الثنائية على ضوء المشاركة الألمانية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر.





