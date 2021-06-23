شاهدى.. الحل الوحيد لتفتيح البشرة وترطيبها وحمايتها من الشيخوخة

نضارة البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن جميع السيدات لديهن هاجس التجميل، مشيرة إلى أنه عندما ترى أى سيدة بعض الحبوب على وجهها، فإن ذلك يغير من مزاجها إلى الأسوأ طوال اليوم.



ووجهت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، نصيحة لجميع السيدات خاصة بالبشرة والمحافظة عليها ونضارتها ومحاربة علامات التقدم فى السن، قائلة: إن إستخدام كريم بينكي سيساعد فى كل ذلك.



وتابعت أن كريم بينكى يمد البشرة بالفيتامينات والترطيب، لأن الوجه يحتاج للمياه، بالإضافة إلى إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية والمحافظة على الجلد من الشيخوخة، لافتة إلى أن جميع من يستخدمه يثني عليه.



وأشارت إلى أن سعر المنتج مناسب لكل المجتمع المصرى، متابعة أنه وصل لجميع المواصلات، منها الصعيد والشرقية وغيرها.

وفى نفس السياق، قدمت الدكتورة دينا أبو السعود المستشار الطبي، نصائح طبية مفيدة لـ الحفاظ على البشرة، موضحة أن هناك كريمات تحافظ على البشرة ونضارتها مستخلصة من النباتات والاعشاب الطبيعية.

وقالت دينا أبو السعود، إن كريم "بينكي" مفيد لـ البشرة ، لانه يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار أيضاً بالبشرة الجافة.

وأضافت المستشار الطبي، أن الكريم يساعد على شد ترهلات الوجه ولكن بشكل بسيط، مشيرة إلى أنه يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشرة، بالإضافة إلى مستخلص العرقسوس الذي يساعد على التفتيح، متابعة : كريم "بينكي" يحتوي على فيتامينات منها: "C"، و"B" و"A"، كما أنه مناسب لأصحاب البشرة الدهنية.



وأوضحت أن دينا أبو السعود إلى أن مستخلص الشاي الأخضر المتوافر بالكريم يساعد على سحب الدهون الزائدة بالبشرة، بالإضافة إلى أنه يسهم في التخفيف من ظهور الحبوب في الوجه، مضيفة أن عبوة واحدة من “بينكي” تصلح لجميع أنواع البشرة ومنها البشرة الدهنية والجافة.

وتابعت : "الإنسان الطبيعي يجب عليه تناول ما لا يقل عن لتري مياه يوميًا، على الرغم من أن البعض يتناسى شرب المياه بصورة كبيرة، ولهذا يفضل أن يصطحب معه المياه عند الخروج، ليتذكر شرب المياه باستمرار"، معقبة: "لازم أشرب مياه، عشان الكلى محتاجة مياه، وشعري محتاج مياه".



وأشارت إلى أن كريم "بينكي" مناسب أيضاً للبشرة الحساسة لأنه يحتوى على معدن الزنك، مشيرة إلى أنه ليس لاستخدام الوجه فقط، ولكن لجميع أنحاء الجسم التي تظهر بها بقع في أماكن متفرقة أيضاً.

