الزراعة: مصر لديها مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني..فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة، أن الدولة تدعم بشكل كبير الثروة الداجنة ومستثمريها حيث تسهم في توفير فرص عمل وإنتاج متميز بالإضافة إلي إنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز" أن مصر لديها مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجني وحجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة ، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1،4 مليار طائر و13 مليار بيضة.

وأشار القرش إلى أن وزارة الزراعة تساعد في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

كما إلتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بالمهندس حسين سعيد بحري رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن إحدى أكبر الاستثمارات السعودية بمصر، والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الإستثمار .



وأشاد السيد القصير بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر وخطتها للتوسع، مؤكدا أن الدولة تدعم بشكل كبير الثروة الداجنة ومستثمريها حيث تسهم في توفير فرص عمل وإنتاج متميز بالإضافة إلي إنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي.

وأعرب وزير الزراعة عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.



وأكد القصير أن الحكومة تسعى لإزالة العقبات أمام الاستثمار، وخاصة الأجنبي المباشر، مشيرا إلي أن هناك أراضي جديدة مطروحة للاستثمار الداجني بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركة.