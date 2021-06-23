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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظبط نومك..ماهو أفضل وقت للاستيقاظ

صدى البلد

نختلف دائما في وقت الاستيقاظ من النوم وقد يبدأ كبار السن في الأسرة يومهم مع شروق الشمس أو في بعض الأحيان ، حتى قبل ذلك وفقًا لهم ، فإنه يتيح لهم مزيدًا من الوقت على أيديهم خلال اليوم لإكمال الأنشطة كما يجعلهم يشعرون بمزيد من النشاط وتوافقًا مع دورة الطبيعة، لكن هل هناك أفضل وقت للاستيقاظ؟

 

لإلقاء نظرة ثاقبة على مفهوم الاستيقاظ مع الشمس أو قبلها ، وكذلك مشاركة الوقت المثالي للاستيقاظ ، شارك ممارس الأيورفيدا الدكتور ديكسا بهافسار مؤخرًا منشورًا على Instagram.

 

في العصور القديمة  يبدأ الاستيقاظ في فترة ميمونة تبدأ قبل شروق الشمس بساعة و 36 دقيقة وتنتهي قبله بـ 48 دقيق

للحصول على الحكمة (عن طريق التأمل والاستبطان)
لتحسين الذاكرة والتركيز (للطلاب)
لتحسين الصحة العقلية (حيث أن البيئة هادئة وهادئة)
لتحسين كفاءة العمل (عن طريق تعزيز تركيزك العقلي وتركيزك)

قال الدكتور بهافسار: "إنه أفضل وقت للتأمل وقراءة الكتب الروحية وبعض التمارين (التمارين)".

 متى يجب أن يستيقظ المرء؟

 من الجيد أن تستيقظ قبل شروق الشمس عندما تكون هناك صفات حب (ساتفيك) في الطبيعة تجلب راحة البال ونضارة للحواس.

 إذا لم يكن الأمر كذلك من قبل ، فتأكد من أنك تستيقظ مع شروق الشمس ولكن ليس بعد شروقها 

لكنها أشارت أيضًا إلى أن شروق الشمس يختلف أيضًا باختلاف الفصول ، ومع مراعاة ذلك ، يجب على المرء أن يستيقظ وفقًا لبكرتيته الأساسية أو بنية العقل والجسم ،

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في حالة النوم المتأخر ، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة الأخرى مثل التوتر ، يمكن للمرء أن يستيقظ عنده

 الأفضل قبل الساعة 7 صباحًا من الساعة 6 صباحا او 6 نصف وحتي السابعة 

حيث ان "الاستيقاظ  مع الشمس يمنحك الطاقة والإيجابية وكل الأشياء المفيدة لصحتك العقلية والجسدية لأنه يحقق التوازن في دستور المرء. 

 

كما أنها تنظم الساعة البيولوجية للشخص ، وتساعد على الهضم والامتصاص والاستيعاب ، وتولد احترام الذات ، والانضباط ، والسلام ، والسعادة ، وطول العمر.
 

 

الاستيقاظ النوم الشمس شروق الشمس بهافسار

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