ننشر تفاصيل تخصيص جناح لـ وزارة التربية والتعليم في معرض الكتاب 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تواجدها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ 52، والذي سيتم افتتاحه يوم 30 يونيو المقبل، ويستمر حتى ١٥ يوليو في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



وقالت وزارة التربية والتعليم “يمكن لمن يهمه الأمر زيارة جناح وزارة التربية والتعليم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في صالة ٣ جناح B80”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن زيارة جناح وزارة التربية والتعليم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، ستساعد على معرفة كل ما قامت به وزارة التربية والتعليم في السنوات الماضية في مختلف الاتجاهات، كبناء نظام التعليم الجديد 2.0، وتطوير التعليم الفني، وإطلاق المنصات الإلكترونية المختلفة وغيرها، تحت عنوان "التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية 2021.



جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 يقام تحت شعار "في القراءة حياة" ، ويمكن لمن يهمه الأمر وحجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 إلكترونياً من خلال الرابط:

https://cairobookfair.gebo.gov.eg/



ويمكن التعرف على الخريطة وأماكن الأجنحة والقاعات من خلال الرابط:

https://bit.ly/Cibf2021plan



الحكومة تعلن إجراءً صحيا مهما لزوار معرض الكتاب



وعلى جانب آخر.. عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الاسبوعى، مشيرة إلى أنه يشهد انخفاضاً خلال الفترة الحالية.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات الصحية التي سيتم إتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية إلى معرض الكتاب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق الـ QR كود بدخول المعرض، فضلاً عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.



واستعرضت وزيرة الصحة موقف تقديم اللقاحات للمواطنين والطواقم الطبية، منوهة في هذا الشأن إلى بلوغ عدد مراكز تلقي اللقاح 429 مركزاً، بالإضافة إلى إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريباً، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد فيديو توضيحياً لإعداد مصانع فاكسيرا، مؤكدة أن مصر بذلك ستصبح في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وإشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.