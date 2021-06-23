قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن مباريات دورى القسم الثاني

أصدر اتحاد الكرة قرارا حاسما بشأن منافسات دورى القسم الثاني فى المجموعات الثلاث القاهرة والصعيد وبحرى.

وأخطر اتحاد الكرة أندية القسم الثاني بإعتبار الفريق الضيف فائزا بالمباراة بهدفين دون رد حال عدم توفير الفريق المضيف سيارة إسعاف قبل انطلاق المباراة.

وتمسك اتحاد الكرة بضرورة أن تقام مباريات الجولة التاسعة والعشرون والثلاثين فى دورى القسم الثاني بالمجموعات الثلاث فى توقيت واحد حرصا على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية.

ويستعد اتحاد الكرة للتجهيز من أجل حفل المئوية للجبلاية المقرر أن ينطلق فعالياتها خلال شهر ديسمبر القادم.

وتأسس اتحاد الكرة المصري في عام 1921 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في 1923 كما انضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عام 1957.

وتولى أول رئيس لاتحاد الكرة جعفر والي باشا وفي مارس عام 2013 تعرض مبنى اتحاد الكرة إلى حريق هائل وتخريب الممتلكات العامة.

يذكر أن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أكد أن الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل هو 30 يونيو الجاري.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال الأندية المشاركة في المسابقات موسم 2021-2022.

وأضاف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، "حتى الآن، يوم 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، لو وافق "كاف" على طلبنا بشأن تأجيل إرسال الأسماء فالأمر سيكون جيدا، ولو لم يحدث سنتعامل وفقاً للأمر الواقع وسندرس كل الأمور".

وتابع: "لو كان الأمر الواقع هو إرسال أسماء الأندية قبل نهاية الموسم، سيكون التعامل وفقاً لمشاركات الموسم الماضي، الأهلي والزمالك (دوري أبطال)، بيراميدز (كونفيدرالية)، ودائماً النادي الرابع يُفضل أن يكون بطل أو وصيف الكأس، وبالتالي سنناقش أمر مشاركة طلائع الجيش، لو لم يحدث سيشارك المقاولون".

واسترسل : "سننتظر رد "كاف" بشأن طلبنا لتأجيل إرسال أسماء الأندية لما بعد 30 يونيو، قد يُتوج بيراميدز بالكونفيدرالية، ويحق له المشاركة بالأبطال، قد يتواجد المصري في المربع الذهبي، وغالبا الأندية المصرية لن تشارك في التمهيدي الأول، نتمنى هذا، لو لم يحدث، سنتعامل وفقاً للموسم الماضي".