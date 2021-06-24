قبل موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

يأخذ مجلس النواب يوم الاثنين المقبل الموافقة النهائية على مجموعة من مشاريع القوانين والتى ابرزها مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويستعرض صدى البلد، أهداف مشروع القانون واختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية فيما يلى:

ويهدف المشروع لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

أختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

منح مشروع القانون مجلس إدارة الصندوق، عدد من الاختصاصات العامة بصفته السلطة المهيمنة على شؤونه، وفى مقدمتها:

-الاشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.

- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشىء من أجله.

- تحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.

بيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لادارته يعين لمدة 3 سنوات قابله للتجديد لمرة واحده، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة، كما يكون للصندوق لائحة تُسمى "لائحة النظام الأساسي" تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون بناء على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية، وتتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال مجلس الأمناء ومجلس الادارة وكيفية إصدار قراراته وتحديد اختصاصات المدير التنفيذى وجميع ما يخص الشؤون المالية والإدارية للصندوق.

وأضافت اللجنة مادة مستحدثة بنهاية مشروع القانون تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.