عميد تربية عين شمس يكشف موقف الأعذار الطبية بامتحانات الترم الثاني

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس إنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020/ 2021 .

وأضاف الدكتور ماجد جلال لـ صدي البلد أن أي طالب يشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليه عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من أحد مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقه، مطالب بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.

وأوضح أن الكلية تطبق عقوبات فورية على مخالفي الالتزام بالإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء الاختبارات.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة مع الالتزام بارتدائها طول فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

واعتمد الدكتور ماجد أبو العينين المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالاتي:

_ يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان

_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

_ لن يسمح بدخول أي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان

_ يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا .