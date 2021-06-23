نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماعا بشأن امتحانات الفصل الثاني

ترأس الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب اجتماع مجلس شئون الطلاب والتعليم بالجامعة بحضور عمداء وكلاء الكليات الست لشئون الطلاب والتعليم وبحضور مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم بالجامعة.

وقال مدحت خليل مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم إن الاجتماع بدأ بكلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتى رحب فيها بوكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم بالكليات الست حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابق وعرض جدول الأعمال.

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وأضاف خليل أن مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة ناقش عددا من الموضوعات منها سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد إظهار نتائج الكليات طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات وكذلك متابعة موقف الطلاب من سداد المصروفات لمختلف الكليات.

كما تم مناقشة اقتراح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الإسراع فى الإعداد لوائح الكليات طبقا للإطار الموحد الوارد من لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات إضافة الى مناقشة بعض الموضوعات الواردة من الكليات المتعلقة بشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لعمداء ووكلاء الكليات الست للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى دون أى مشكلات تذكر والتزام الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وشدد نائب رئيس الجامعة على أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا مؤكدا على توفير كافة الإمكانات من مستلزمات التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والتشديد على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي.

وفى نهاية الجلسة قدم نائب رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة لدعمه ومتابعته لأعمال الامتحانات وجولاته الميدانية بمختلف لجان الكليات للاطمئنان على سير الامتحانات وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واتباع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات لخروج الامتحانات دون أي مشكلات.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لمدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم بجامعة الوادى الجديد على ما يقدمه من مهام بالتنسيق مع إدارات الكليات ووكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم لخدمة طلاب الجامعة.