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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرنسا تفرض التعادل على البرتغال بالشوط الأول 1-1.. رونالدو يسجل وبنزيما يرد

صدى البلد

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين منتخب البرتغال ونظيره الفرنسي بالتعادل الإيجابي 1-1، في ختام دور المجموعات في كأس أوروبا “يورو 2020”.

تفاصيل الشوط الأول.. 

المحاولة الأكثر خطورة في البداية كانت من نصيب المنتخب الفرنسي بعد تمريرة خلف الدفاع البرتغالي وصلت إلى كيليان مبابي ليسدد بيمناه كرة أبعدها الحارس هوجو لوريس قبل أن يشتتها الدفاع.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرتغال، ليتصدى كريستيانو رونالدو للتنفيذ في الدقيقة 30 ويسدد الكرة على يمين الحارس الذي ذهب إلى الاتجاه المعاكس ليتقدم فريقه على فرنسا.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب فرنسا بعد إعاقة من نيلسون سيميدو لمحاولة مرو كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء، وسددها كريم بنزيما بنجاح في الشباك.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تأتي البرتغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ألمانيا صاحبة المركز الثالث، وتتذيل المجر المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ينفرد المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد فوز ألمانيا على البرتغال، وحتى الآن موقفه جيد رغم تعادله الأخير مع المجر بهدف لهدف.

وربما يكون التعادل في مواجهة البرتغال، التي هزمت فرنسا في نهائي بطولة أوروبا 2016، كافيا لفريق ديشامب للصعود لدور 16 كفائز بصدارة المجموعة.

ويمكن أن تضمن فرنسا الصعود للدور المقبل قبل انطلاق مباراتها الأخيرة بدور المجموعات إذا جاءت نتائج مجموعات أخرى لصالحها وحصلت على وأحد من أفضل أربعة فرق في المركز الثالث حتى لو خسرت في الجولة الأخيرة.

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