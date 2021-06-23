منتصف الأسبوع.. رئيس قناة السويس يكشف حقيقة إنهاء أزمة السفينة ايفر جيفين

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم توقيع عقد الإتفاق المبدئي لإنهاء التفاوض الودي بين قناة السويس ومالك السفينة "ايفر جيفين"، والتي سبق وأن جنحت بالمجري الملاحي للقناة مارس الماضي في الترقيم 151 بمدخل مدينة السويس.



أضاف " ربيع"، أن نسبة التخفيض قريبة من المبلغ الأخير من قيمة الخسائر والذي أعلنته قناة السويس، قائلا إنه لم يبتعد عن 550 مليون دولار، مشيرا الي عقد مؤتمر صحفي لتوقيع الاتفاق النهائي، منتصف الأسبوع المقبل.



في سياق آخر، صرح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت نموا بنسبة 1.6 خلال مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وعن مشروع الازدواج، قال ربيع، إن نسبة الأعمال مبشرة، متوقعا إنجازه في مدة أقل من المخطط له، خلال 20 شهرا، بإمكانيات وقدرات الهيئة، وذلك في حال عدم مواجهة معوقات أثناء سير الأعمال.



وأعلن نادي الحماية والتأمين البريطاني، صباح الثلاثاء، التوصل الى اتفاق مبدئي مع هيئة قناة السويس بخصوص السفينة "ايفر جيفن".



وأصدر نادي المملكة المتحدة، بيانا، أعلن فيه أنه بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض بهيئة قناة السويس خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.

قال البيان:" جنبًا إلى جنب مع المالك وشركات التأمين الأخرى على السفينة ، نعمل الآن مع هيئة الأوراق المالية والسلع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن".

اضاف البيان انه بمجرد الانتهاء من الإجراءات الشكلية ، سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة.



وكانت السفينة ايفر جيفين جنحت بالمجري الملاحي لقناة السويس، مارس الماضي، بالترقيم 151 بمدينة السويس، وتوقف علي أثر الحادث الملاحة 6 ايام متواصلة، ليه العاملون بالقناة العالم بأكمله بعد نجاحهم في تعويم السفينة واحتجازها بمنطقة البحيرات المرة لحين التوصل الي اتفاق مرضي بين الأطراف المعنية بخصوص التسوية المادية.



وبعد تعثر المفاوضات، لجأت قناة السويس الي تحريك دعوة ثبوت دين بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الاسماعيلية والتي مازالت تنظر أمام الدائرة الابتدائية بعد تأجيلها مرتين لإعطاء فرصة للتفاوض الودي.



