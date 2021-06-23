وزير الداخلية يستعرض مع وفد لجنة الأمن القومي استراتيجيات الوزارة لحفظ الأمن..فيديو

قال النائب محمد عبد الرحمن راضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إن اجتماع وزير الداخلية مع وفد لجنة الأمن القومي اليوم تضمن استعراض الاستراتيجية الحالية التي تنتهجها وزارة الداخلية من اجل الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن .



وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور" ، أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو انضباط الشارع المصري وضبط العناصر الإجرامية من خلال الحملات الأمنية المكثفة ، كما أن الوزير استعرض خلال الاجتماع أيضا الضربات الأمنية الاستباقية سواء للقضاء علي البؤر الإجرامية وبعض العناصر الإجرامية والإرهابية .

وأوضح عبد الرحمن ، أن وزارة الداخلية المصرية الآن تعتمد في عملها علي الأساليب العلمية الحديثة وعلي التكنولوجيا ، وتعمل علي تطوير العناصر البشرية التي تعمل بها سواء أفرادا أو ضباطا من خلال التدريب والتأهيل الأمني والتكنولوجي من اجل دعم الاستراتيجية الأمنية .



قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية.

وجاء القرار الأول رقم 1120 لسنة 2021 على إنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن الفيوم هما سجن مركز شرطة طامية المركزي، وسجن مركز شرطة الشواشنة المركزي.

وجاء القرار الثاني رقم 1121 لسنة 2021 على إنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن أسوان هما سجن قسم شرطة أسوان الجديدة المركزي، ويشمل اختصاصه دوائر أقسام شرطة أول أسوان، ثان أسوان، أسوان الجديدة)، وسجن مركز شرطة دراو.

وجاء القرار الثالث رقم 1122 لسنة 2021 على إنشاء سجن قسم شرطة زفتى المركزي بمديرية أمن الغربية على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة زفتى.

وجاء القرار الرابع رقم 1123 لسنة 2021 على إنشاء 3 سجون مركزية بمديرية أمن كفر الشيخ هي سجن قسم شرطة أول كفر الشيخ المركزي، وسجن قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وسجن قسم شرطة بيلا المركزي.

ونصت القرارات الأربعة على أن تنفذ في هذه السجون الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والتي تنص على أن «تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.