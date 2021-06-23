مسلسل الرحيل مازال مستمرا .. صورة تنفي عودة فرجاني ساسي للقاهرة



يبدو ان مسلسل انتقال أو رحيل فرجاني ساسي لاعب الزمالك عن الفريق مازالت مستمرة، بعد تصريحات خالد الغندور لاعب الأبيض السابق والإعلامي على قناة النادي عن عودة الفر للقاهرة رد وكيل اللاعب بصورة تؤكد تواجده في تونس.

ونشر مهند عون، وكيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، صورة للاعب خلال أداء الصلاة رفقة نجله فى تونس، بعد الأنباء التى ترددت عن وصول اللاعب اليوم إلى القاهرة.

وجاءت الصورة التى نشرها عون عبر الحالة اليومية "ستوري" على حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، لتؤكد إن اللاعب مازال يتواجد فى تونس، بعدما انقطع عن التواجد فى تدريبات الزمالك عقب نهاية فترة التوقف الدولى التى تواجد فيها مع منتخب بلاده وتعرض لإصابة فى العضلة الأمامية.

وكان الإعلامى خالد الغندور، قد كشف أن فرجانى ساسى سوف يصل القاهرة السبت المقبل، لمشاهدة مباراة الأهلى والترجى، التى ستجمع بينهما فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال بندق فى برنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "معلومات مؤكدة عندى أن فرجانى ساسى أبلغ المقربين منه بالعودة للقاهرة السبت المقبل ، يمكن جاى يتفرج على ماتش الترجى و الاهلى اللى هيقام فى نفس اليوم.

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وأضاف الغندور أن، ساسى هيجى السبت مع وكيل أعماله مهند عون ، ومعندوش عروض خارجية فى الوقت الحالى لان الدحيل القطرى تراجع عن التعاقد معه بسبب رغبة المدير الفنى للدحيل فى عدم ضمه.

وأكمل: ساسى وقع للدحيل القطرى عقد مبدئى مقابل 9 مليون يورو على أن يفعل عقب الكشف الطبى قبل أن يتراجع المدير الفنى عن ضمه وبالتالى أصبح لايملك عروض".

وتابع: كلام فرجانى ساسى عن تسبب إدارة الزمالك فى رحيله كاذب ولم يحدث، وليس هناك دخل الثنائي إبراهيم عبد الله وطارق حشيش فى الأمر، اللاعب ووكيله تراجعا عن تنفيذ الاتفاق الذى عقدوه مع إدارة الزمالك.