طلاب الدبلومات الفنية يستأنفون امتحاناتهم لليوم الخامس

تنتظم اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2021، لليوم الخامس على التوالي في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل جيد دون حدوث مشكلات.

وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ويتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية وهاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، يوميا انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم اوراق اسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الدبلومات الفنية ، لحلها في المنزل.



وتلتزم مدارس التعليم الفني خلال امتحانات الدبلومات الفنية ، بـ تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان لمكافحة انتشار فيروس كورونا وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولا يتجاوز عدد طلاب الدبلومات الفنية 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، و قد تم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات ضد فيروس كورونا المستجد.

خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.