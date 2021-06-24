موسكو تستضيف الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق تجارة بين مصر والاتحاد الاوراسي

تختتم اليوم الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوراسي الذي يضم كل من روسيا الاتحادية – بيلاروسيا – كازاخستان – ارمينيا - قيرغيزستان .

وترأس الجانب المصرى فى المفاوضات، إبراهيم السجيني - مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، كما شارك فى المفاوضات المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وقال السجينى إن الاجتماعات استمرت على مدى الـ 3 أيام الماضية وتناولت موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة .

وأشار إلى أن جولة المفاوضات شهدت تقدماً ملموساً على كافة المستويات وتم التأكيد على اهمية أن يلبي هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الاعمال لتنمية التبادل التجاري والتعاون الصناعي والاستثماري.

اتفاق تجارة حرة

ولفت السجينى الى انه سبق ان عقدت ثلاث جولات للمفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل الى اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول التجمع وهو ما تم مناقشته مع تجمعات رجال الاعمال المصرية كاتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والمجالس التصديرية والتي رحبت بهذا التعاون واكدت على اهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات لبدء تنفيذ الاتفاق.



يذكر أن وزير الخارجية البيلاروسية فلاديمير ماكي أعلن أن المجلس الوزاري للاتحاد الأوراسي ، اعتمد مشاركة مصر في اتفاقية التجارة الحرة لدول الاتحاد الأوراسى الذى يتضمن روسيا، وبيلاروسيا ،وكازاخستان، وأرمينيا ، وقرغيزستان الأسبوع الماضي بما يسمح بدخول المنتجات المصرية لأسواق دول الاتحاد دون رسوم جمركية ،و هوسينعكس بشكل مباشر على مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد , كما وافق ماكي واتحاد الغرف التجارية البيلاروسي المنظم للمنتدى الاقتصادي المشترك على عرض د.علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية باستضافة مصر للمنتدى الاقتصادي المشترك المقبل .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية البيلاروسية فلاديمير ماكي بأعضاء وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المشارك بالمنتدى الاقتصادي بيلاروسيا – أفريقيا .

وقال فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومنع الممارسات الاحتكارية البيلاروسية إن بلاده ستقدم كافة التسهيلات والاستثناءات الممكنة للشركات المصرية لضمان تسجيلها فوريا لدخول الأسواق البيلاروسية نظرا لأهمية تنمية التعاون مع مصر.