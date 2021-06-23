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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ طرق: العنصر البشري بـ السكك الحديد يحتاج لتطوير وإعادة هيكلة

السكك الحديد
السكك الحديد

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن مرفق  السكك الحديد به مشكلة في العنصر البشري نتيجة تراكمات سنوات كثيرة من عدم التطوير.

 

وأضاف “مهدي”، في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "نحن في حاجة ملحة لتطوير وإعادة هيكلة العنصر البشري بالتزامن مع تطوير البنية التحيتة للمرفق السكك الحديد".

 

وتابع حسن مهدي "يجب الارتقاء بالكفاءات المتواجدة داخل المرفق وتحقيق مبدأ البقاء الأكفأ والأفضل وليس الأقدم، ومرفق السلك الحديد بحاجة إلى تواجد كفاءات بداخله من أجل الحفاظ على معدلات تطويره".

 

واكمل حسن مهدي "يجب تطوير العنصر البشري من أجل  منع تكرار الكثير من الحوادث التي تكون ناتجة عن خطأ لدى العنصر البشري".

 

ومن جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه منذ أن شرفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس والشعب المصري بتطهير وتطوير هيئة السكك الحديدية لتكون في طليعة الهيئات بالدولة. 

 

ونوه بأنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري مشيراً إلى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر على معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته؛ خاصة وأن الدولة قد وفرت كافة الإمكانيات للنهوض بهيئة السكك الحديدية وتعاقدت علي صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة ولكن هناك من يعوق كافة أعمال التطوير، فلا مكان لوجود مثل هذه العناصر في هيئة السكك الحديدية وعلي كافة القيادات والعاملين بالسكة الحديد أن يقوموا بالعمل علي مدار الساعة ليلاً ونهاراً ، ويؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له. 

 

وأكد أنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل وأنه قد قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل علي النهوض بهيئة السكة الحديد ، مشيراً إلي أنه في حالة إستمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام.

 

كما أضاف الوزير أنه بالنسبة لحادث قطار الأسكندرية أمس فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث كما أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلي حادثة تزهق أرواحاً أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك ، فلا مكان لفاسد أو مهمل او متقاعس في حق الشعب المصري.

 

وشهد اليوم  الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر بطول  118 كم من نجع حمادي الى الأقصر. بإجمالي تكلفة  110 ملايين دولار شاملة عامي الضمان والصيانة وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي والذي سيتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS)  والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على  شهادة  Safety integrity level  ) SIL4 ) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).
 

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (14 برج رئيسي و 45 مزلقان ) و  أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطار في اليوم الى عدد 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية الى 160 كم / س خط الإسكندرية / السد العالي ، كما انه الجدير بالذكر سوف تقوم الهيئة برفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات من السكة وتغيير بعض المفاتيح , وذلك لتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان. 

 

ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية  فضلا على الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
 

السكك الحديد العنصر البشري كامل الوزير وزير النقل اخبار التوك شو

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