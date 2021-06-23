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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موسكو تستضيف الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق تجارة بين مصر والاتحاد الأوراسي

ارشيفية
ارشيفية

تختتم اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات ابرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، الذي يضم كلا من “روسيا الاتحادية، بيلاروسيا، كازاخستان، لأرمينيا، قيرغيزستان” غدا، الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.

وترأس الجانب المصرى فى المفاوضات ابراهيم السجيني - مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ، كما شارك فى المفاوضات المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

وقال السجينى ان الاجتماعات استمرت على مدى الـ3 أيام الماضية وتناولت موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة .

واشار الى ان  جولة المفاوضات شهدت تقدماً ملموساً على كافة المستويات حيث تم التأكيد على  اهمية أن يلبي هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الاعمال لتنمية التبادل التجاري والتعاون الصناعي والاستثماري.

ولفت السجينى الى انه سبق ان عقدت ثلاث جولات للمفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل الى اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول التجمع وهو ما تم مناقشته مع تجمعات رجال الاعمال المصرية كاتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والمجالس التصديرية والتي رحبت بهذا التعاون واكدت على اهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات لبدء تنفيذ الاتفاق.

يذكر أن وزير الخارجية البيلاروسية فلاديمير ماكي أعلن  أن المجلس الوزاري للاتحاد الأوراسي ، اعتمد مشاركة مصر في اتفاقية التجارة الحرة لدول الاتحاد الأوراسى الذى يتضمن روسيا، وبيلاروسيا ،وكازاخستان، وأرمينيا ،وقرغيزستان الأسبوع الماضي بما يسمح بدخول المنتجات المصرية لأسواق دول الاتحاد دون رسوم جمركية ،و هوسينعكس بشكل مباشر على مضاعفة حجم التجارة  بين مصر ودول الاتحاد , كما وافق ماكي واتحاد الغرف التجارية البيلاروسي المنظم للمنتدى الاقتصادي المشترك على عرض د.علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية باستضافة مصر للمنتدى الاقتصادي المشترك المقبل .


جاء ذلك خلال لقاء  وزير الخارجية البيلاروسية فلاديمير ماكي بأعضاء وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المشارك بالمنتدى الاقتصادي بيلاروسيا – أفريقيا .


ومن جانبه قال فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومنع الممارسات الاحتكارية البيلاروسية إن بلاده ستقدم كافة التسهيلات والاستثناءات الممكنة للشركات المصرية لضمان تسجيلها فوريا لدخول الأسواق البيلاروسية نظرا لأهمية تنمية التعاون مع مصر.

 

اتفاق التجارة الحرة مصر الاتحاد الأوراسي روسيا موسكو

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