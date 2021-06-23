البحرين تدين الهجوم الحوثي على السعودية

أصدرت مملكة البحرين، بيانا، أدانت فيه إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية، طائرات مسيرة (مفخخة)، تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي، يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، اليوم، تضامن مملكة البحرين، مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن ، اليوم الأربعاء، اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف:" الدفاعات الجوية تعترض وتدمر 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

وأضاف التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة العربية السعودية.

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات مليشيا الحوثي في تعمد استداف المدنيين والأعيان.

وأكد التحالف اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العريية السعودية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدينة جازان السعودية.

و أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، اعتراض 659 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي خلال 6 أعوام تجاه السعودية.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه اعترض أمس 17 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو المملكة، مشيرًا إلى أن الهجوم يأتي في إطار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.