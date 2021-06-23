قبل إقراره بالبرلمان.. خمسة أهداف و5 موارد لصندوق الوقف الخيري

يُصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الإثنين المقبل، الموافقة النهائية على بعض مشروعات القوانين، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي سبق ووافق عليه المجلس في مجموعه.

أهداف صندوق الوقف الخيري

يهدف صندوق الوقف الخيري إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى وذلك لتحقيق الآتي:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

3- المساهمة فى تطوير العشوائيات.

4- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.

5- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.

إدارة الصندوق



يتولى إدارة صندوق الوقف الخيري مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية: وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية صندوق الوقف الخيري أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



ويباشر مجلس إدارة الصندوق الاختصاصات التالية:

1- وضع السياسات العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.

2- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق والجدول المرافق له.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية للصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى.

4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى.

5- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى الصندوق ومركزه المالى واتخاذ ما يراه بشأنها.

6- النظر فى كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التى تتعلق بنشاط الصندوق.

7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.



موارد الصندوق



تتكون موارد الصندوق من:

1- الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.