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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. مداعبات ومشاركة هاني وبيكهام في مران الأهلي استعدادا للترجي التونسي

مران الأهلي إستعداداً
مران الأهلي إستعداداً للترجي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي، وخاض الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب في ختام المران الجماعي اليوم الأربعاء، بمشاركة جميع اللاعبين.

مباراة العودة صعبة وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم، حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين، في حضور الجهاز الفني، وطالبهم بضرورة طي صفحة مباراة الذهاب أمام الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، والفوز الذي حققه الفريق بهدف نظيف، مؤكدًا أن مباراة العودة، يوم السبت المقبل، ستكون أصعب بكثير من مباراة الذهاب.

وأكد عبد الحفيظ ضرورة التركيز في مباراة الإياب المقبلة أمام الترجي، لأنها الخطوة الأهم لتتويج الجهود التي بذلها الفريق منذ بداية البطولة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية. 

محاضرة بالفيديو 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي، لمدة 30 دقيقة، حرص خلالها على تأكيد قوة فريق الترجي التونسي، وتذكير اللاعبين بأن الفريق لم يتأهل بعد للمباراة النهائية، خاصة أن هناك مباراة صعبة تنتظرهم في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

وبعد ذلك خاض الفريق تدريبات بدنية وفنية متنوعة، اختتمها الجهاز الفني بإجراء تقسيمة قوية وحماسية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين. مشاركة هاني وبيكهام وشهد مران الأهلي اليوم، مشاركة محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام لاعبي الفريق، في التدريبات الجماعية بشكل كامل، بعد تعافيهما من الإصابة، التي أبعدتهما عن المشاركة في مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في رادس الأسبوع الماضي.

وانتظم بيكهام في التدريبات بعد التخلص من إجهاد العضلة الضامة التي أبعدته عن لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي، والانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي. وكان هاني قد شارك في جزء من مران الأهلي الجماعي أمس الثلاثاء، قبل أن ينتظم في مران الفريق اليوم بشكل كامل، ليؤكد جاهزيته للمباراة المقبلة، وانتظم بيكهام في التدريبات بعد التخلص من إجهاد العضلة الضامة، والانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي.

تدريبات خاصة للشناوي وخاض رباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء فقرات تدريبية متنوعة بقيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالأهلي، وفي ختام المران أدى محمد الشناوي فقرة تدريبية إضافية، تضمنت التدريب على الكرات العرضية والتصويب عن قرب وسرعة رد الفعل. ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران كواليس مداعبات بين علي معلول ورامي ربيعه وكذلك بين جونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الترجي، وحسم تأهله إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس بهدف نظيف سجله محمد شريف.

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الترجي التونسي سيد عبد الحفيظ بيتسو موسيماني دوري ابطال افريقيا محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام

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