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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوشيتد برس: اتفاق روسي تركي بشأن المرتزقة في ليبيا

الأوضاع في ليبيا
الأوضاع في ليبيا

قال مسؤول أمريكي كبير إلى وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن روسيا وتركيا اتفقتا مبدئيًا على بدء عملية إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

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وقال المسؤول إن الصفقة لم تتم بعد لكنهم مستعدون لمناقشة انسحاب تدريجي بنحو 300 لكل منهما من الأراضي الليبية.

وأضاف أن التحدي الآخر سيكون هو البدء في إخضاع جميع الجماعات المسلحة في ليبيا لقيادة عسكرية مشتركة.

وعبر وزير الخارجية السفير سامح شكري، عن سعادته لمشاركته في مؤتمر "برلين 2" لدعم ليبيا وإخراج المسلحين الأجانب منها، مؤكدا أن نتائج الحوار الليبي السياسي دعمها مجلس الأمن الدولي.

وأضاف "سامح شكري"، خلال تصريحات له قبيل انعقاد مؤتمر "برلين 2" لـ دعم ليبيا، أنه لا بد من وجود انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا مع سحب كل المقاتلين المرتزقة والقوات الأجنبية؛ لأن هذه متطلبات الشعب الليبي حتى يعبروا عن رغباتهم السياسية.

وأوضح وزير الخارجية، أن الشعب الليبي يريد استقرار وسلامة بلاده، منوها الى أن "التطبيق الفعال لهذه العوامل يكمن في جوهر الأمر، وبذلك يستطيع الشعب الليبي أن يمضي قدما لاستعادة بلده والسيطرة على مواردهم"، مضيفا أن "هذا شىء أساسى وما أنتجه الحوار الوطني الليبي".

وأكد، أن نتائج مؤتمر "برلين 2" تتوقف على تحقيق تلك الدعائم وإلا فهذا الأمر لن يكون مستدام وسيصبح الوضع خطير جد.

الشعب الليبى الحوار الليبي اجتماع برلين 2 مرتزقة في ليبيا الحوار الليبي السياسى

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