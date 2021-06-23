غير صحيح.. نجم الأهلى يكشف الجديد في حالة عماد متعب |فيديو

قال الكابتن أحمد بلال نجم الأهلى السابق، إن الكابتن عماد متعب لاعب الأهلى السابق بصحة جيدة، موضحًا أن هناك شائعات كثيرة ظهرت فى الفترة الأخيرة لكن جميعها غير صحيح.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن “كان هناك كيس دهنى أسفل العين وهو المرض الذى كان يعانى منه، وأكد أنه بصحة جيدة”.



ولفت إلى أن عماد متعب سيقوم فى الفترة المقبلة بعمل فحوصات كاملة، للإطمئنان ليس أكثر.

حملة تعاطف كبيرة، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مع النجم عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد إعلانه السفر خارج مصر من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية.

من ماذا يعاني عماد متعب ؟

وفي الحقيقة لم يكشف عماد متعب عن أسباب معاناته بشكل دقيق، ولم يفصح عن نوع الفحوصات الطبية التي يجريها، لكنه قال في تصريح مقتضب « عندي بعض الأوجاع مش عارفلها سبب ».

وبلغ التعاطف مع عماد متعب وحجم الحملة التي أُطلقت شعبيًا للتعاطف مع هداف الأهلي ومنتخب مصر السابق، حدودا كبيرة إلى الدرجة إلى أن أشاع البعض إصابة عماد متعب بمرض مزمن أو بالغ الصعوبة وذلك على خلاف الحقيقة تمامًا، وفقًا لما أعلنه اللاعب والمقربون منه.

وقال متعب: إنه كان يعاني من بعض الحصوات التي سببت له آلامًا قبل ذلك وقام بإجراء عملية لتفتيتها، منذ فترة.

صورة عماد متعب على السوشيال ميديا

من يروجون أو يبالغون في الحديث عن مرض عماد متعب وخطورته يستخدمون صورة له أثناء وجوده ضيفًا في استوديو تحليلي بقناة أون تايم سبورت، بدا خلالها متعب منهكًا بعض الشيء.

وظهر متعب أثناء الحديث بنما ظهرت عيناه ذابلة بعض الشيء في غير طبيعتها، ما فتح الباب أمام تكهنات الكثيرين بخطورة ما يعاني منه عماد متعب.

وفسر متعب الأمر بعد ذلك من خلال تصريحات تلفزيونية قال فيها إن ظهوره بهذا الشكل يعود إلى إجراء عملية في عينه منذ فترة قصيرة.

حقيقة مرض عماد متعب

المفاجأة التي ساقها الإعلامي إبرهيم فايق على تويتر، هي أن عماد متعب لا يعاني من شيء في الأساس، وغير مصاب بأي أمراض.