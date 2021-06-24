لخريجي الإعدادية .. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انفوجراف يشرح لخريجي الاعدادية ، تفاصيل كاملة عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية ، بإعتبارها إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح أمام خريجي الاعدادية الالتحاق بها العام الدراسي القادم.



وكشف انفوجراف وزارة التربية والتعليم، عن مختلف التخصصات الفنية والهندسية المتاحة في مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية .

وأشار انفوجراف وزارة التربية والتعليم ، إلى أن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية تقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان .

وكشف الانفوجراف عن شروط التقديم والقبول في مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية ، والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

وكانت قد وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد، والتي تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان بمصر، بالتعاون مع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي – ريادة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات مصر، لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للانضمام لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي استطاعت خلال 3 سنوات فقط من تطبيقها أن تكون علامة مميزة بالتعليم الفني بمصر ويسعى العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للانضمام إليها.

أبرز تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه قد تم إدراج عدد من التخصصات التي تطبق لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بهذا العام الدراسي 2020/2021، مثل تخصص تجارة التجزئة المطبقة بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة بي تك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسوب المطبق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة المصرية للاتصالات، وتكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، وأخرهم تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان المطبق بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي – ريادة، وستقوم الوزارة بإبرام المزيد من الشراكات وإدراج تخصصات أخرى خلال الأعوام القادمة.



وأكدنائب وزير التربية والتعليمعلى تشجيع الوزارة للقطاع الخاص على الاستثمار في إعداد وتأهيل عمال فنية مدربة على أعلى مستوى وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وفق أفضل النظم والمعايير التي تطبق بمختلف دول العالم، وذلك من خلال طرح سبل جديدة تسهل وتشجع على الاستثمار في مجال التعليم الفني من خلال التوسع في تطبيق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تقوم على الشراكة مع شركات القطاعين الخاص والعام، وذلك وفق استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاهتمام بالعمالة الفنية، وتأهيل عمالة فنية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي أو الدولي.



وفي سياق متصل قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تصنيع الألبان

وتعمل المدرسة على إعداد عمالة فنية مدربة مؤهلة بشكل كامل على العمل بمجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان، داخل وخارج مصر، وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بمصانع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي – ريادة.



وأكمل بصيلة، أنه فيما يتعلق بمعلمي وإداري مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية فسيتم اختيارهم من معلمي وإداري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال إعلان رسمي يتم الإعلان عن تفاصيله عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.