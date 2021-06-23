الأهلى والترجي.. أحمد بلال يضع روشتة لـ فوز الأحمر فى قبل النهائي الإفريقي

الأهلى والترجي

قال الكابتن أحمد بلال نجم الأهلى السابق، إن الأهلي لديه مباراة قوية يوم السبت المقبل، فى قبل النهائى الإفريقي، موضحًا أن المباراة صعبة للغاية ولذلك الأهلى عليه أن يكون على اتم الاستعداد لمواجهة الترجي.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلى مطالب بالدفاع والهجوم فى نفس الوقت بعد الفوز فى المباراة الأولى فى تونس بنتيجة 1-0.



ولفت إلى أن فريق الترجي ليس لديه ما يبكى عليه ولذلك الترجى إذا شاهد الأهلى يدافع فقط سيهاجم بكل اللاعبين، ولذلك على الأهلى تقديم مباراة قوية مثل التى كانت فى تونس.



وأشار إلى أن الأهلى قدم مباراة قوية فى تونس، ومطالب بتقديم مباراة مثلها فى القاهرة.



وأوضح أنه يتوقع أن يبدأ قفشة المباراة، ولكن يتمنى أن يبدأ الأهلي المباراة مثل التى بدأ بها فى تونس.



انتظم أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، مساء السبت المقبل.

وانتظم بيكهام في التدريبات بعد التخلص من إجهاد العضلة الضامة التي أبعدته عن لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي، والانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الأسبوع الماضي بمدينة رادس التونسية، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة الإياب، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة واستكمال مشوار الدفاع عن لقبه الإفريقي.