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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتأكيد من الـVAR.. كريم بنزيما يلدغ البرتغال بالهدف الثاني

صدى البلد

سجل المنتخب الفرنسي، الهدف الثاني، في شباك نظيره البرتغالي، مع بداية الشوط الثاني، في ختام دور المجموعات في كأس أوروبا “يورو 2020”.

وفي الدقيقة 48 تلقى كريم بنزيمة، كرة، خلف الدفاع؛ لينفرد ويسدد بيمناه كرة أرضية، عانقت شباك المنتخب البرتغالي، ليتقدم الفريق الفرنسي للمرة الأولى في المباراة.

أهداف الشوط الأول

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرتغال، ليتصدى كريستيانو رونالدو للتنفيذ في الدقيقة 30 ويسدد الكرة على يمين الحارس الذي ذهب إلى الاتجاه المعاكس ليتقدم فريقه على فرنسا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لكن لصالح المنتخب الفرنسي في الدقيقة 45 بعد تدخل من سيميدو ضد مبابي في منطقة الجزاء، ليتصدى كريم بنزيما للتنفيذ ويسجل هدف التعادل للديوك.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تأتي البرتغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ألمانيا صاحبة المركز الثالث، وتتذيل المجر المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ينفرد المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد فوز ألمانيا على البرتغال، وحتى الآن موقفه جيد رغم تعادله الأخير مع المجر بهدف لهدف.

وربما يكون التعادل في مواجهة البرتغال، التي هزمت فرنسا في نهائي بطولة أوروبا 2016، كافيا لفريق ديشامب للصعود لدور 16 كفائز بصدارة المجموعة.

ويمكن أن تضمن فرنسا الصعود للدور المقبل قبل انطلاق مباراتها الأخيرة بدور المجموعات إذا جاءت نتائج مجموعات أخرى لصالحها وحصلت على وأحد من أفضل أربعة فرق في المركز الثالث حتى لو خسرت في الجولة الأخيرة.

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