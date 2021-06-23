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أخبار العالم

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

صدى البلد

في جريمة جديدة ارتكبتها قوات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أفاد مسؤول طبي في إثيوبيا لوكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأربعاء، بمقتل 43 على الأقل في ضربة جوية استهدفت المدنيين في بلدة توجوجا في إقليم تيجراي مساء الثلاثاء، وذلك بعدما قال سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

 

وقال ناجون وعمال طوارئ يوم الأربعاء إن غارة جوية على سوق مزدحمة قتلت أو أصيبت العشرات في منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب في إثيوبيا، مع تصاعد الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.

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ورواغ المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، جيتنيت أداني، حيث لم ينف أو يؤكد الضربة، واكتفى بالقول إن الضربات الجوية تكتيك عسكري شائع وإن القوات لا تستهدف المدنيين.

وهرعت العائلات إلى مستشفى في العاصمة الإقليمية ميكيلي حيث وصل الجرحى، بينهم العديد من الأطفال، من توجوجا القريبة، حيث قال شهود عيان وموظفون طبيون إن سوقًا مزدحمة تعرضت للقصف الثلاثاء.

وأصابت الضربة سوقا في حوالي الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء، بحسب امرأة قالت إن زوجها وابنتها التي تبلغ من العمر عامين أصيبا في الضربة.

وقالت لرويترز يوم الأربعاء “لم نر الطائرة لكن سمعناها… عندما وقع الانفجار فر الجميع، وبعد مرور بعض الوقت عدنا وحاولنا انتشال المصابين”.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل في الغارة التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد لم يتم تحديده بعد من الأشخاص.

تكشفت المذبحة حيث كانت عملية فرز الأصوات جارية في معظم أنحاء إثيوبيا بعد الانتخابات الوطنية يوم الاثنين، لكن الصراع في تيجراي منع أي تصويت هناك.

وقعت الغارة الجوية مع ورود تقارير عن تقدم متمردي تيجراي في بعض أجزاء المنطقة الشمالية، حيث تم الإبلاغ خلال الشهور الماضية عن المجاعة ووثقت الكثير من الفظائع التي ارتكبتها قوات آبي أحمد.

قال نيجاش أرايا البالغ من العمر 47 عاما، الذي قدر أن 200 آخرين أصيبوا بجروح عندما سقطت قنابل منتصف النهار في توجوجا، وهي بلدة سوقية تبعد حوالي 30 كيلومترا (18 ميلا) شمال غرب ميكيلي، "رأيت بعيني جثث 58 شخصا". بحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

كانت واحدة من الناجين الآخرين، بيرهان جبرييوت،تبيع المشروبات في وقت الغداء تقريبًا عندما اجتاحت الانفجارات السوق الأسبوعي الذي يجذب حشودًا من التجار من جميع أنحاء البلاد.

وقالت الشابة البالغة من العمر 20 عاما والذي دمر منزلها المجاور للسوق جراء الانفجار "أنا متأكدة من أنها جاءت من الجو".

ووصفت رؤية العديد من القتلى والجرحى: "كنا ندوس عليهم وفي دمائهم".

قال أقارب رجل أصيب بجروح خطيرة وكان يعالج في مستشفى ميكيلي إنه شهد انفجارين ، أطلق كلاهما من طائرة.

ضربة جوية اثيوبيا تيجراي أبي أحمد الأمم المتحدة

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