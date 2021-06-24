اعتبرها أختك أو بنتك.. دنيا متغيبة عن منزلها بقرية ميت محسن بالدقهلية

استغاث المواطن ربيع محمد رشاد ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته "دنيا".



وقال ربيع في رسالته: "تغيبت ابنتي دنيا ربيع محمد رشاد ، البالغة من العمر 14 عاما ، عن منزلها فى قرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية ، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم 18 /6 /2021 ولم تعد حتى الآن.

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01284750740

01202926971

01093088690

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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