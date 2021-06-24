مصرع شابين وطفلة في 3 حوادث بملوي جنوب المنيا

لقي عامل مصرعه بعد تناوله قرص حفظ الغلة السام بطريق الخطأ بإحدي قري مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفي العام، وتم العرض علي النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفي منتصر مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول محمد.م.ب21 عاما عامل مقيم بقرية سيف باشا الشرقية جثة هامدة وبسؤال ذويه أكدوا تناوله قرص حفظ الغلال السام بطريق الخطأ.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4579 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي وبالعرض علي نيابة المركز قررت تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التصريح بدفن الجثة.



كما لقي شاب وطفلة مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارتين في حادثين مختلفين بملوي حيث تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي ملوي العام وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين والعرض علي النيابة العامة والتي صرحت بدف الجثتين

تلقي مدير الأمن إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بتلقيه إخطارا من العقيد مصطفي منتصر مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول محمد. ن. م 32 سنه ومقيم قرية بني روح جثة هامدة بعد ان صدمته سيارة.

تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي أن المجني عليه صدمته سيارة أثناء سيره بطريق المحيط وفرت هاربة فلفظ أنفاسه الأخيرة علي الفور وتحرر عن الحادث المحضر رقم 2486 لسنة 2021 جنح مركز ملوي والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كما تلقي مدير الأمن إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من مدير مستشفي ملوي العام بوصول الطفلة ملك . أ 7 سنوات ومقيمة قرية المعصرة التابعة للمركز جثة هامدة وتبين من تحريات مباحث القسم أن الطفلة صدمتها سيارة أثناء سيرها بالطريق الزراعي السريع أمام أحدي الحدائق بمدخل مدينة ملوي من ناحية الجنوب وفرت السيارة هاربة

تولت نيابة مركز ومدينة ملوي التحقيق في الواقعتين تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا وصرحت بدفن الجثتين بعد تسليمهما لذويهم وتكليف أجهزة البحث بسرعة ضبط قائدي السيارتين المتسببتين في الحادث ين.