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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الغضبان: تعاون مع الشركات السياحية لتنشيط الحركة الداخلية بين بورسعيد والمحافظات

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سيتم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد والمحافظات وبأسعار مناسبة للمواطنين.

 

وأضاف الغضبان خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم مع عدد كبير من شركات السياحة بمختلف محافظات مصر للتعاون مع مطار بورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية.

وتابع محافظ بورسعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من قاد قاطرة التنمية في بورسعيد من المناطق الصناعية والإستثمارية التي تمت بالمحافظة. 

 

وأعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين ، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء ساحة مصر بحى الشرق ، والتى تأتى ضمن الطفرة السياحية الكبرى على أرض بورسعيد ، وخطة وضع بورسعيد على الخريطة السياحية.

 

ولفت محافظ بورسعيد الى أن "ساحة مصر" تعبر عن تاريخ مصر و جهود المصريين فى إنشاء قناة السويس الذين حفروا القناة بدمائهم الذكية ، كما تشير لواقع بورسعيد الحضارى الجديد ، والتنمية التى حققتها الدولة على أرض بورسعيد .

 

وأكد محافظ بورسعيد ، بأنه تم إنشاء ساحة مصر ، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ،وبما يليق مع المستوى الحضارى وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى للأبناء بورسعيد. 

 

 وشدد محافظ بورسعيد عل  أن "ساحة مصر " تجمع كافة عناصر الإبهار السياحى والترفيهى الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد السياحية، بما يحقق التكامل فى التطور السياحى بالمنطقة و يجعل منها منطقة جذب لزائرى المحافظة ، ولفت " المحافظ " أن تصميم منطقة ساحة مصر تضم مناطق لاند سكيب ، وبرجولات ، ومقاعد خاصة لكبار السن ، بما يحقق مستوى حضارى وجمالى يليق بواجهة بورسعيد.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي تنشيط السياحة محافظ بورسعيد المناطق الصناعية اللواء عادل الغضبان

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