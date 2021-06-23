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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

136 دولة تلبي نداء مصر للقضاء على ختان الإناث عالميًا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

نجحت الجهود المصرية فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم. 

وحظي هذا النداء، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة، على دعم غير مسبوق من 136 دولة. 

 

يأتي ذلك على خلفية الأهمية التى توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الإناث واستكمالاً للجهود الوطنية ذات الصلة والتى توجت مؤخرًا بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون لتشديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة.

 

وأوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الدول المؤيدة للنداء العالمي قد اتفقت جميعا على ضرورة مواصلة الجهود اللازمة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها ورفع الوعي بعواقبها وأضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات. 

وأضاف أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها على أي أساس ديني أو ثقافي. 

 

وشدد المندوب الدائم فى جنيف على الدور المهم للمجتمع المدني فى هذا الصدد باعتباره شريكًا مهمًا للحكومات يسهم فى رفع مستوى الوعي بالأضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة ومعالجة ضحاياها وكذا رفع الوعي بعواقبها للحد من انتشارها.

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