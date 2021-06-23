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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شعبة السيارات توضح حقيقة ارتفاع وانخفاض الأسعار في السوق المصري

السيارات
السيارات

قال اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان سوق السيارات المصري يعانى مشاكل في عدد المركبات " الزيرو" المطروحة به للبيع بسبب قلة الإنتاج العالمي .

 

وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان سوق السيارات أصبح الطلب به أكثر من المعروض خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا ، وهذا ما أدى الى ظهور ظاهرة الأوفر برايس التى ستستمر معه حتى الانتهاء من هذه الأزمة .

 

وضع سوق السيارات المصري 

 

وأوضح درويش ان السوق المصري للسيارات الآن يعانى من تخبط شديد ، حيث ان هناك بعض الشركات والعلامات التجارية قامت بطرح موديلات 2022 ، بزيادة في الأسعار ، وهذا يحدث انخفاض قليل في أسعار موديلات 2021 السابقة .

 

واكد نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أنه إذا استمرت المصانع العالمية الخاصة بالعلامات التجارية للسيارات بقلة الإنتاج وزيادة أسعار الشحن ستستمر ظاهرة الاوفر برايس فى مصر ، مع استمرار التخبطات داخل السوق المحلى .

 

أسعار السيارات في مصر شهدت زيادات في الفترة السابقة خلال شهر يونيو بسبب تقديم موديلات 2022 من جانب وبسبب ارتفاع تكلفة الشحن واستمرار آثار كورونا من جانب آخر ، كما أن زيادة تكلفة الشحن وصلت الي 300% بسبب ضعف حركة التجارة العالمية مما جعل شركات الشحن تضاعف الأسعار. 

 

كما ارتفعت أسعار اليورو في الفترة السابقة مع ارتفاع تكلفة الشحن لتزيد الأسعار الخاصة بالسيارات بالإضافة الي قلة السيارات التي تصل مصر بسبب مشكلات الإنتاج العالمية مما يؤدي الي حدوث ارتفاع غير رسمي عليها في السوق .

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