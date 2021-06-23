حملات موسعة لرفع المخلفات بهضبة الأهرام في الجيزة .. شاهد

وجهت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات المتواجدة بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام.

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات، للإرتقاء بمستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام.

وتم رفع مخلفات وتجريد قطعة ١٨٠ ، بالاضافة الي رفع مخلفات ونظافة القطعة ٢٠٥، وجار الاستكمال بكافة القطع المجاورة ورفع المخلفات منها.

كما أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - ارض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسي - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الاخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لـمـدة 10 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ٦/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٨ صباح السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٦.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر ١۲۰۰ مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكونيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم القائم أعلى ترعة الزمر امام شارع العدوى سليم نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.



ومن جانبه اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة فور انتهاء الأعمال .



كما كلف المحافظ رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني وازالة اي معوقات لحين الانتهاء من الاعمال .



وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

كما تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمليات السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الغرف بمبنى أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم بحي جنوب الجيزة وذلك للوقوف على عمليات الإطفاء ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا على السلامة العامة.



وأكد المحافظ أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بنحو ٦ سيارات إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي جنوب وعدد من القيادات الأمنية.

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