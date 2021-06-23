إبراهيم عيسى: المتطرفون حولوا ألمانيا عاصمة للإخوان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه هناك كلية ألمانية اشترت 12 آلف كتاب إسلامي من مصر، حيث أن مصر تقدم الفكر الإسلامي “العلم والدعوة الحقيقية والعمق والفهم والمعرفة”.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: ألمانيا النازية شهدت استخدام الإسلام السياسي، ومسجد ميونخ حوله الإخوان لقلعة انتشار الفكر الإخواني لأوروبا، وورثت أمريكا افكار دعم الإسلام السياسي".

وتابع ابراهيم عيسى:" ألمانيا بها سيطرة على المساجد من أتراك ومصريين، كما كانت تحتفي بالمهاجرين والمحكوم عليهم في دولهم نتيجة تطرفهم، مؤكدا أن هناك تيارا إخوانيا سلفيا، وتكاد أن تكون ميونخ، عاصمة أوروبا للإخوان".

وتابع: "ألمانيا وأوروبا انتبهوا لتطرف الإخوان، وسيطرة الأتراك على المساجد والمنصات الإسلامية في أوروبا وهيمنتهم على أوروبا"، مؤكدا أن هذا الوجه تفكك واكتشفوا ما يصنعه الإخوان من الإرهاب.

وفي سياق آخر، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تفاؤله الشديد من الأجواء المحيطة قبيل انعقاد مؤتمر ليبيا الجديد اليوم الأربعاء في برلين، مجددا دعواته بشأن سحب جميع المقاتلين الأجانب والأسلحة من هذه الدولة العربية لضمان الانتقال السلمي بها.



ونقل موقع "دويتشه فيله" الإخباري الألماني عن هايكو ماس قوله، في تصريحات أدلى بها قبل مؤتمر برلين اليوم، قوله "آمل في أن تؤدي المحادثات الدولية الثانية التي تدعم ليبيا والتي ستعقد في برلين إلى تعزيز الحكومة الانتقالية حتى يتمكن الليبيون من "أخذ مصير بلادهم بأيديهم".

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم يجب أن تمضي قدما، قائلا "سنواصل التعاون من أجلهم بجانب الحكومة الليبية والأمم المتحدة".



وتابع أنه قبل عامين فقط كانت ليبيا مهددة بالغرق في دوامة من الفوضى والعنف، مضيفا أنه قد تم إحراز تقدم ملموس من خلال المثابرة والتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، ممثلا على ذلك بوقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال: "هذا يعطي المواطنين في ليبيا سببا للأمل".



ويشارك وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا ومصر في محادثات برلين، وهو الاجتماع الثاني في العاصمة الألمانية لمناقشة الوضع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.



وكانت المحادثات السابقة، التي عقدت في يناير من العام الماضي، قد ناقشت مساعي سحب الجنود الأجانب والأسلحة من ليبيا، فوفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، لا يزال هناك حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي في البلاد.