المشاط تكشف عن حجم "محفظة التمويل الإنمائي" والمشروعات المستهدفة على مستوى المحافظات..فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، إن تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تجربة فريدة جدا ، لافتة الى أن التمويل الإنمائي عبارة عن التمويلات التي تأتي من شركاء تنمويين وهي الدول أو الوكالة الأمريكية للتنمية أو من خلال مؤسسات دولية مثل البنك الدولي .

وأضافت المشاط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناة " ام بي سي مصر " ، أن هذه التمويلات تأتي إلي مشروعات بعينها مثل مشروعات النقل والصرف الصحي والإسكان والتعليم ، لافته الى أن هذه التمويلات تكون منخفضة التكلفة وميسرة علي متوسط سداد 20 عاما وهناك فترة سماح تتراوح ما بين 5 إلي 6 سنوات .

وأوضحت رانيا المشاط ، أن هذه التمويلات متوفرة لبلاد عديدة ، لافتة الى أن محفظة التمويل الإنمائي المصري وصلت الى 25 مليار دولار من اجل 377 مشروعا ، وقمنا بتقسيم هذه التمويلات علي أهداف التنمية المستدامة وليس علي المشروعات فقط .

وتابعت : أننا نعمل بناء علي الدبلوماسية الاقتصادية المصرية وهي تعمل علي 3 محاور فقط، وهدفنا هو الرقابة علي أوجه صرف المنح الأجنبية في المحافظات .



وفي سياق متصل :



كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لـ"منتدى مصر للتعاون الدولي الإنمائي" بمشاركة جميع الجهات الدولية والوطنية المعنية من صانعي السياسات والاقتصاديين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحوث، حيث يهدف المنتدى إلى ترسيخ الدور الفاعل لمصر على المستويين الدولي والإقليمي من خلال مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في مجال التنمية المستدامة.

ويناقش منتدى مصر لـ التعاون الدولي الإنمائي أهم القضايا التنموية المطروحة على الساحة الدولية، مع بحث متطلبات التنمية الشاملة للدول ذات الاقتصادات الناشئة إلقاء الضوء من خلال آليات التعاون والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.



ومن المقرر أن تُطلق الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء المُقبل الموافق 29 يونيو، من كلية لندن للاقتصاد، كتابًا، يوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تم إعداده من قبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ورندة حمزة مُساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة.

وتُعقد الفعالية الدولية لإطلاق الكتاب بمشاركة مينوش شفيق مدير كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي وبجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف كبير الاقتصاديين بـ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.



جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في سياق متصل، تُطلق الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الخارطة الكاملة لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تعرض جميع تفاصيل محفظة التمويل الإنمائي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعًا، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.