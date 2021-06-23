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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نجم الأهلى يضع التشكيل الأمثل للأحمر فى مباراة الترجي

صدى البلد

قال الكابتن أحمد بلال نجم الأهلى السابق، إن التشكيل الأمثل بالنسبة له للقاء الأهلى في مواجهة الترجي التونسي، أن تكون مثل المباراة الماضية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتمنى عدم مشاركة قفشة فى بداية اللقاء، وأن يبدأ اللاعب حمدى فتحى فى وسط الملعب. 


ولفت إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قادر على وضع التشكيل الأفضل فى مباراة السبت أمام الترجي.

التشكيل الأمثل للأحمر

وكشف نجم الأهلى السابق، أن مدرب الترجى التونسى سيلعب على العامل النفسي، من أجل أن يفوز على الأهلى فى مصر، وأن مدرب الترجي يجيد اللاعب تحت ضغط، ولذلك على لاعبي الأهلى التركيز.

ولفت إلى أن الترجي عليه ضغط جماهيري كبير، مدرب الترجي يجيد قراءة المباريات و لديه عوامل تحفيز لاعبيه.

وأشار إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لديه مهارات كبيرة وقادر على الفوز فى المباراة المقبلة.

ولفت إلى أن فريق الترجي ليس لديه ما يبكى عليه ولذلك الترجى إذا شاهد الأهلى يدافع فقط سيهاجم بكل اللاعبين، ولذلك على الأهلى تقديم مباراة قوية مثل التى كانت فى تونس.

وأشار إلى أن الأهلى قدم مباراة قوية فى تونس، ومطالب بتقديم مباراة مثلها فى القاهرة.

وأوضح أنه يتوقع أن يبدأ قفشة المباراة، ولكن يتمنى أن يبدأ الأهلي المباراة مثل التى بدأ بها فى تونس.


 فيما حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني،  قبل انطلاق المران المسائي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حديثه مع اللاعبين بضرورة طي صفحة مباراة الذهاب أمام الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، والفوز الذي حققه الأهلي بهدف نظيف، مؤكدًا أن مباراة العودة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ستكون أصعب بكثير من مباراة الذهاب.

وأكد سيد عبد الحفيظ ضرورة التركيز في الـ90 دقيقة المقبلة، لأنها الخطوة الأهم لتتويج الجهد الذي بذله الفريق منذ بداية البطولة، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام، التي يسعى الأهلي خلالها لحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

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