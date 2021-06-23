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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمعرفة الأسباب.. النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق وزارة الزراعة

حريق
حريق

بدأت نيابة الدقي، التحقيق في حريق نشب في قطعة أرض خلف وزارة الزراعة وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لفحص موقع الحريق، وبيان أسبابه، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق، للوقوف على التفاصيل.

وتبين أن الحريق بدأ في كمية مخلفات وامتد إلى عدد من السيارات خلف وزارة الزراعة، ما أسفر عن تفحم 7 مركبات متهالكة وكرفان دون إصابات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية ساهمت في السيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتجري عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

والتهمت النيران عدد من السيارات الملاكي والنقل داخل حريق وزارة الزراعة وبدأ الحريق من جراج سيارات داخل مقر الزراعات المحمية بمنطقة الدقي في التابعة لوزارة الزراعة التي تقع خلف مبنى الهيئات والشركات وبنك التنمية الزراعي.

ووصل إلى موقع حريق وزارة الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاطلاع على الأمر والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه والخسائر التي يتسبب بها.

كما تواجد عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة والعناية المدينة لمتابعة عمليات الاخماد

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق بمقر وزارة الزراعة في الدقي انتقلت على الفور سيارات الاطفاء وتبين من الفحص نشوب حريق هائل في جراح سيارات داخل مقر الزراعات المحمية بمنطقة الدقي التابعة لوزارة الزراعة والتي تقع خلف مبنى الهيئات والشركات وبنك التنمية الزراعي.


وفي سياق اخر بدات نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق مبنى ارشيف مجلس الدولة وقررت النيابة ندب خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه ونقطة بدايته ونهايته.

وكلفت النيابة رجال الادلة الجنائية بكتابة تقرير واف حول الخسائر التي خلفها الحريق وعدد الملفات في الطوابق الثلاثة "البدروم وارضي وأول علوي" كما طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

وكشفت المعاينات الأولية لموقع حريق مبنى ارشيف مجلس الدولة عن استمرار اشتعال بعض الاجزاء في المبنى لوجود "كونتنرات" مليئة بالاوراق في المبنى مازالت النار تلتهمها

واضافات المعاينة عن ان المبنى يقع على مساحة الف متر و  مساحة 500 متر، عبارة عن بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر.

والتهمت النيران غالبية الاوراق بالطوابق جميعها ونشب حريق بجزء من كل طابق ومازالت عمليات مكافحة النيران مستمرة في الاجزاء المشتعلة

وسيطرت ١٦ سيارة اطفاء ولانش من قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بمبنى ارشيف مجلس الدولة بالجيزة بعد قرابة ٣ ساعات من اندلاعه.

واستعانت قوات الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بدعم من سيارات الاطفاء ليصل عددها الى ١٦ بالاضافة الى لانش من قوات الانقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من موقع الحريق لسهولة ملأ سيارات الاطفاء بالمياه.

وانتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة الى مسرح حريق مبنى ارشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات اطفاء الحريق.

والتهمت النيران الطابقين الارضي والاول حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة لوجود كميات من الاوراق حيث تم الاستعانة بسيارة اطفاء اخرى ليصل العدد الى ٦ سيارات اطفاء.

وكانت بدات عصر اليوم الاربعاء قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق  اندلع داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بجوار السفارة السعودية بشارع أحمد نسيم بالجيزة.

وانتقلت عدد من سيارات الاطفاء التابعة لادارة قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى الجيزة وتبين انه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كوردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

وأشارت مصادر إلى ان الحريق لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي وانما نشب بمبنى ارشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع احمد نسيم.

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