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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شاهد.. اللقطات الأولى لـ حريق وزارة الزراعة

قيادات مديرية أمن
قيادات مديرية أمن الجيزة

شهد جراج وزارة الزراعة احتراق عدد من  السيارات الملاكي والنقل بمقر الزراعات المحمية.

ووصل إلى موقع حريق وزارة الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاطلاع على الأمر والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه والخسائر التي تسبب بها.

كما تواجد عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية لمتابعة عمليات إخماد الحريق.

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق بمقر وزارة الزراعة في الدقي انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتبين من الفحص نشوب حريق هائل في جراح سيارات داخل مقر الزراعات المحمية بمنطقة الدقي التابعة لوزارة الزراعة والتي تقع خلف مبنى الهيئات والشركات وبنك التنمية الزراعي، ولم يتم السيطرة على الحريق حتى الآن.

وفي سياق آخر بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة حيث قررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته.

وكلفت النيابة رجال الأدلة الجنائية بكتابة تقرير وافٍ حول الخسائر التي خلفها الحريق وعدد الملفات في الطوابق الثلاثة "البدروم وأرضي وأول علوي" كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت المعاينات الأولية لموقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة عن استمرار اشتعال بعض الأجزاء في المبنى لوجود "كونتنرات" مليئة بالأوراق في المبنى لا تزال النار تلتهمها.

وأضافت المعاينة أن المبنى يقع على مساحة ألف و500 متر، عبارة عن بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر.

 

حريق حريق بوزارة الزراعة الزراعات المحمية وزارة الزراعة مديرية امن الجيزة

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