الجماهير تقذف رونالدو بـ المشروبات الغازية مع انتهاء مباراة فرنسا|شاهد

تأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 من “يورو 2020” رفقة المنتخب البرتغالي، بعد التعادل 2-2، في ختام دور المجموعات في كأس أوروبا.

وأقيمت المباراة على ملعب "بوشكاش آرينا" على أراضي المجر حيث قامت بعض الجماهير الحاضرة في الملعب بإلقاء المشروبات الغازية على رونالدو عقب نهاية المباراة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرتغال، ليتصدى كريستيانو رونالدو للتنفيذ في الدقيقة 30 ويسدد الكرة على يمين الحارس الذي ذهب إلى الاتجاه المعاكس ليتقدم فريقه على فرنسا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لكن لصالح المنتخب الفرنسي في الدقيقة 45 بعد تدخل من سيميدو ضد مبابي في منطقة الجزاء، ليتصدى كريم بنزيما للتنفيذ ويسجل هدف التعادل للديوك.

وفي الدقيقة 48 تلقى كريم بنزيمة، كرة، خلف الدفاع؛ لينفرد ويسدد بيمناه كرة أرضية، عانقت شباك المنتخب البرتغالي، ليتقدم الفريق الفرنسي للمرة الأولى في المباراة.

وللمرة الثالثة يطلق الحكم صافرته لاحتساب ركلة جزاء، كانت هذه المرة لمصلحة المنتخب البرتغالي، لينفذها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 60 ليسجل ويتعادل لفريقه.

وأصبح ترتيب المجموعة السادسة فرنسا في المركز الأول برصيد 5 نقاط، يليها المانيا بـ4 نقاط والبرتغال بـ4 نقاط ويتزيل المجر بنقطتين.